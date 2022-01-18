Samsunspor sezon sonu ilk 4'te yer almayı istiyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un sezon sonu hedefi, ilk 4 takım arasında yer almak.

Teknik direktör Fuat Çapa, Nuri Asan Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Sezon sonuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Çapa, "Ne olacağını ben de bilmiyorum. Şunun sözünü verebilirim, ilk geldiğimiz günkü inanç ve heyecandan daha fazlasına sahibiz. 17 maçımız daha var. Bu süreçte neler yaşanılacak bilinemez. Elimizdeki kadro ile ilk 4 içinde oluruz. Her şey yolunda giderse 5. ya da 6. olmayız ama ilk 4'te yer alırız." diye konuştu.

Yeni transferler ve gelebilecek oyuncular hakkında da konuşan Çapa, "Yunus Emre Çift, henüz kendini ispatlamadı. Sadece oynuyor. Ben de gençlere şans vermek istiyorum. Talha Ülvan'ın transferinde Ali Ülgen'in cezası etkili oldu. Tolcay Ciğerci de Türk statüsünde oynuyor. Onu da takımımızda değerlendireceğiz. Amilton konusunda gereken açıklama yapıldı. Atabey Çiçek'i Başakşehir göndermek istemiyor. Daha önce de burada oynadı, Samsun'a gelmek de istiyor. 8 Şubat'a kadar transfer devam ediyor, daha çok şey değişir." ifadelerini kullandı.

- Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın yaşamını yitirmesi

Geçirdiği trafik kazası sonucu 27 yaşında hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet dileyen Çapa, birlikte çalıştığı Çalık'ın profesyonel olma hikayesini ise şöyle anlattı:

"Gençlerbirliği'nde teknik direktörken altyapıdan A takıma çıkartan hocayım. İki yıl beraber çalıştık. Evladım gibi üzüldüğüm bir arkadaşımız oldu. Sözleşmesi bitiyordu ve yönetim de imzalamamak için bastırıyordu. Devre arası kampında rahmetli İlhan Cavcav'ı da ikna edip Ahmet Çalık ile yeni sözleşme imzalamıştık. Fenerbahçe maçında ilk kez onu oynattım ve profesyonel kariyerine başladı. Ahmet Çalık'ı maçtan önce çağırıp, kendisine Fenerbahçe maçında ilk kez şans vereceğimi söyledim. Bunu babasına bile söylememesini söyledim. Stada giderken İlhan Cavcav, stoperde kimi oynatacağımı sordu. 'Ahmet Çalık'ı oynatacağız.' dedim. Başkan Cavcav da bana geçen yıl şike davası olduğunu ve ilk kez forma giyen bir oyuncu sonrasında kötü sonuç alırsak durumun farklı anlaşılabileceğini söyledi. Ben de 'Ahmet bugün iyi oynarsa uzun yıllar yararlanırsınız.' demiştim ve ilk maçında çok güzel oynadı. Bu sezonun ardından da Ahmet Çalık, Türk futboluna uzun yıllar hizmet etti. Sahadaki kişiliği dışında saha dışında da çok beyefendi bir insandı. Hepimiz çok üzüldük."

