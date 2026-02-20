SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Uefa Avrupa Konferans Ligi

Samsunspor Shkendija’yı geçti! İlk Türk takımı unvanını aldı...

UEFA Konferans Ligi’nde deplasmanda Shkendija’yı 1-0 mağlup eden Samsunspor, yalnızca tur avantajı yakalamadı; aynı zamanda Türk futbolu adına tarihi bir eşiği de aştı. Karadeniz ekibi, Avrupa kupaları tarihinde bir Makedonya temsilcisini yenen ilk Türk takımı oldu.

Samsunspor Shkendija’yı geçti! İlk Türk takımı unvanını aldı...
Burak Kavuncu

UEFA Konferans Ligi 2025/26 sezonu son 16 play-off turu ilk maçında, Samsunspor deplasmanda Kuzey Makedonya temsilcisi FK Shkendija'yı 77. dakikada Marius Mouandilmadji'nin golü ile 1-0 mağlup etti ve bu sonuçla bir Makedonya kulübünü Avrupa kupalarında mağlup eden ilk Türk takımı unvanını aldı.

BİR İLKİ YAŞATTI...

Samsunspor Shkendija’yı geçti! İlk Türk takımı unvanını aldı... 1

Bu galibiyete kadar tablo pek iç açıcı değildi. Türk kulüpleri, Makedonya ekipleriyle oynadığı Avrupa maçlarında 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet almıştı. Samsunspor’un zaferiyle birlikte bu istatistikteki “galibiyet” hanesi ilk kez doldurdu.

2001 — Çaykur Rizespor vs Pobeda (UEFA Intertoto Kupası)
• Pobeda–Çaykur Rizespor: 2-1 (deplasman)
• Çaykur Rizespor–Pobeda: 0-2 (ev)
– Rizespor bu turda elendi.

2015/16 — Trabzonspor vs Rabotnički (UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu)
• Rabotnički–Trabzonspor: 1-0 (deplasman)
• Trabzonspor–Rabotnički: 1-1 (ev)
– Bordo-mavililer turu geçemedi.

Fenerbahçe vs Vardar (UEFA Avrupa Ligi play-off)
• Vardar–Fenerbahçe: 2-0 (deplasman)
• Fenerbahçe–Vardar: 1-2 (ev)
– Fenerbahçe elendi.

DENİZLİSPOR'DAN BU YANA İLK!

Samsunspor Shkendija’yı geçti! İlk Türk takımı unvanını aldı... 2

Shkendija'yı 1-0 mağlup eden Avrupa kupalarında Denizlispor'dan (2-0 vs Lorient; Eylül 2002) bu yana oynadığı ilk eleme turu maçını kazanan ilk Türk takımı oldu.

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
10 ilde 'bahis ve şike' operasyonu! Aralarında kulüp yöneticileri de var10 ilde 'bahis ve şike' operasyonu! Aralarında kulüp yöneticileri de var
Avrupa'daki sonuçların ardından ülke puanı netleşti! Yükseliş sürüyorAvrupa'daki sonuçların ardından ülke puanı netleşti! Yükseliş sürüyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Samsunspor Kuzey Makedonya rekor UEFA Avrupa Konferans Ligi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adalet ve İçişleri Bakan yardımcıları belli oldu

Adalet ve İçişleri Bakan yardımcıları belli oldu

Dünyanın gözü Orta Doğu'da! "Hayal bile edemeyecekleri bir karşılıkla yüzleşecekler"

Dünyanın gözü Orta Doğu'da! "Hayal bile edemeyecekleri bir karşılıkla yüzleşecekler"

(Özet) Fenerbahçe - Nottingham Forest Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Fenerbahçe - Nottingham Forest Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

İsmail Hacıoğlu ve Adem Kılıçcı'nın ifadeleri ortaya çıktı

İsmail Hacıoğlu ve Adem Kılıçcı'nın ifadeleri ortaya çıktı

Dünyanın en büyük gıda şirketi küçülmeye gidiyor! 16 bin kişi işsiz kalacak

Dünyanın en büyük gıda şirketi küçülmeye gidiyor! 16 bin kişi işsiz kalacak

1 haftalık ömrü var: Kargo ile gönderiliyor!

1 haftalık ömrü var: Kargo ile gönderiliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.