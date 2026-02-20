Samsunspor Shkendija’yı geçti! İlk Türk takımı unvanını aldı...

UEFA Konferans Ligi 2025/26 sezonu son 16 play-off turu ilk maçında, Samsunspor deplasmanda Kuzey Makedonya temsilcisi FK Shkendija'yı 77. dakikada Marius Mouandilmadji'nin golü ile 1-0 mağlup etti ve bu sonuçla bir Makedonya kulübünü Avrupa kupalarında mağlup eden ilk Türk takımı unvanını aldı.

BİR İLKİ YAŞATTI...

Bu galibiyete kadar tablo pek iç açıcı değildi. Türk kulüpleri, Makedonya ekipleriyle oynadığı Avrupa maçlarında 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet almıştı. Samsunspor’un zaferiyle birlikte bu istatistikteki “galibiyet” hanesi ilk kez doldurdu.

2001 — Çaykur Rizespor vs Pobeda (UEFA Intertoto Kupası)

• Pobeda–Çaykur Rizespor: 2-1 (deplasman)

• Çaykur Rizespor–Pobeda: 0-2 (ev)

– Rizespor bu turda elendi.

2015/16 — Trabzonspor vs Rabotnički (UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu)

• Rabotnički–Trabzonspor: 1-0 (deplasman)

• Trabzonspor–Rabotnički: 1-1 (ev)

– Bordo-mavililer turu geçemedi.

Fenerbahçe vs Vardar (UEFA Avrupa Ligi play-off)

• Vardar–Fenerbahçe: 2-0 (deplasman)

• Fenerbahçe–Vardar: 1-2 (ev)

– Fenerbahçe elendi.

DENİZLİSPOR'DAN BU YANA İLK!

Shkendija'yı 1-0 mağlup eden Avrupa kupalarında Denizlispor'dan (2-0 vs Lorient; Eylül 2002) bu yana oynadığı ilk eleme turu maçını kazanan ilk Türk takımı oldu.