Ömer Üründül'den flaş Tedesco iddiası! "Öyle bir harakiri yaptı ki... Onlara takıntısı var"

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde İngiliz temsilcisi Nottingham Forest'a 3-0 yenildi ve tur umutlarını çok düşürdü. Öte yandan bu sonuçla sarı-lacivertliler Avrupa kupalarının eleme turlarında da 1994'ten bu yana bir ilki yaşadı. İşte haberin detayları...

"TEDESCO HARAKİRİ YAPTI!"

Ömer Üründül: "Medyanın büyük çoğunluğunun öve öve bitiremediği, göklere çıkardığı Tedesco dün gece öyle bir harakiri yaptı ki, Fenerbahçe'yi Avrupa kulvarının dışına attı.

Mühim olan takım maç kazandığı zaman eksikleri görmek. Trabzonspor maçı çok önemli bir galibiyetle bitti ama benden başka Tedesco'nun yaptığı hataları söyleyen bir kişi yok.

Dün geceye bakıyorum; kadroyu görünce gözlerime inanamadım. Atletizme dönen dünya futbolunda kümede kalma mücadelesi verse de bir Premier Lig takımı ile oynuyorsun, orta sahada yürüyen Kante ile defansif özelliği ve temposu sıfır Talisca bir arada. Buna bir de devamlılığı olmayan, defansif yönü zayıf Asensio'yu ekleyince 10 kişisi koşan, basan bir rakibe karşı 3 kişi eksik oynuyorsun.

Benim dün en üzüldüğüm futbolcu Guendouzi oldu. Yalnızlıktan, çaresizlikten canı çıktı."

"ANLADIM Kİ ONLARA TAKINTISI VAR..."

Sabah gazetesi yazarı Ömer Üründül, "Sonuçta büyük teknik adam hatalarıyla Fenerbahçe, Avrupa'ya veda etti. Aslında 50. dakikadan sonra bu hafta oynayacakları Liverpool maçını düşünüp, frene basmasalar, Pereira da bol bol oyuncu değiştirmese maç tarihi bir hezimete giderdi. Ayrıca Tedesco'nun dün gece iyice anladım ki, İsmail ve Mert'e bir takıntısı var. Göreve geldiğinde uzun süre Mert'e hiç şans vermedi. Semedo, sakatlanınca oynamaya başladı, çok da iyi oynadı. Dün gece devrede günah keçisi onu ilan etti. İsmail de aklına 60. dakikada geldi.

RESMEN BOZGUN! 1994'TEN BERİ İLK...

Opta'nın verilerine göre; Nottingham Forest'a 3-0 kaybeden Fenerbahçe, Avrupa kupalarının eleme turlarında Eylül 1994'ten (1-5 vs Cannes) bu yana en farklı iç saha mağlubiyetini aldı (ön elemeler hariç).

SON DÖNEMDE FORMSUZ BİR GÖRÜNTÜ ÇİZDİ!

Avrupa kupalarında iddialı bir sezon hedefleyen Fenerbahçe, son haftalarda istediği sonuçları almakta zorlanıyor. Sarı-lacivertliler, Avrupa arenasındaki son 6 karşılaşmasında yalnızca 1 galibiyet elde edebildi.

Temsilcinin son dönemdeki performansı dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. Deplasmanda Viktoria Plzeň ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, sahasında Ferencváros ile 1-1’lik eşitliği bozamadı. Norveç’te Brann karşısında alınan 4-0’lık farklı galibiyet ise bu periyottaki tek zafer olarak kayıtlara geçti.

Ancak devamında işler sarı-lacivertliler adına tersine döndü. Kadıköy’de Aston Villa’ya 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, deplasmanda FCSB ile 1-1 berabere kaldı. Son olarak sahasında Nottingham Forest’a 3-0 yenilen temsilci, Avrupa’daki son 6 maçlık süreçte 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

SARI KART LİDERİ!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde bu sezon dikkat çeken bir istatistiğe imza attı. Sarı-lacivertliler, gördüğü 38 sarı kartla organizasyonda en fazla sarı kart gören takım konumunda yer alıyor.

Turnuva genelindeki disiplin verilerine bakıldığında Fenerbahçe’yi 24 sarı kartla Viktoria Plzeň, 22 kartla Porto ve 21 kartla FCSB takip ediyor. Bu tablo, temsilcinin Avrupa arenasında en sert ve en fazla uyarı alan ekiplerden biri olduğunu ortaya koyuyor.