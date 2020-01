Samsunspor, Süper Lig’den 2 oyuncuyla anlaştı

TFF 2. Lig ekiplerinden Samsunspor’da Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, Göztepeli stoper Veli Çetin ve Denizlisporlu Burak Çalık ile anlaştıklarını söyledi.

Başarılı Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, Nuri Asan Tesisleri’nde bir basın toplantısı düzenledi. İlk olarak Gümüşhanespor maçını değerlendiren Ertuğrul Sağlam, daha sonra transferler ve gelecek planları hakkında açıklamalarda bulundu.

“Yükseklerde rüzgar sert eser, dikkatli olmalıyız”

Lider olmanın bir takım sorumluluklar getirdiğini belirten Ertuğrul Sağlam, “Uzun süre sonra averajla da olsa liderliğe gelmemiz bizi mutlu etti. Bundan sonra yapmamız gereken öncelikli işler var. Öncelikle fiziksel kalitemizi her geçen gün arttırıp, oyun kalitesini hem kendimizin memnun olabileceği hem de taraftarımızı mutlu edebileceğimiz kaliteye çıkarabilmek. Hatalarımız var. Onları her geçen gün azaltmak, yaptığımız doğru şeyleri de daha iyiye, mükemmele ulaştırma adına daha fazla çalışmak. Bunu yaptığımız süre içerisinde maçlarımız güzel geçecek. İzleyenler keyif alacak ve bizler de amacımıza ulaşacağız. Şu anda bulunduğumuz konumun bize yüklemiş olduğu sorumluluklar da var. Yükseklerde rüzgar sert esiyor. Yüksekte olanın riski altta olana göre daha fazla oluyor. O yüzden sorumluluğun bilincinde insanlar olarak biz bu konumun bize vermiş olduğu sorumluluğu iliklerimize kadar hissedeceğiz ve daha fazla çalışacağız, daha fazla üretkenlik içerisinde olacağız, daha fazla fedakarlık yapacağız. Şurada 3 aylık bir zaman var. Bu 3 aylık zaman içerisinde ailemizden, çocuklarımızdan, hayatımızda önemli yer kaplayan birçok şeyden de fedakarlık yapacağız ve bu 3 ayın sonunda taraftarımızı ve Samsunspor’u seven herkesi mutlu olacağı yerde bitireceğiz. Sonrasında da fedakarlık ettiğimiz şeylere de zaman ayıracağımız bolca vaktimiz olacak. Burada öncelikle bizler daha sonra taraftarlarımız, Samsunspor’u seven herkesten bu fedakarlığı istiyoruz. Zafere ulaşacaksak burada acı çekeceğiz, sıkıntı yaşayacağız, zaman zaman bunalacağız ama gelmek istediğimiz nokta bize bir bedel ödetecek. Bunu da ödeyeceğiz ama sonunda da hep beraber mutlu olacağız” dedi.