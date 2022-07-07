Samsunspor Teknik Direktörü Bektaş, 1. etap kamp çalışmalarını değerlendirdi:

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Bayram Bektaş, Kayseri Erciyes Yüksek irtifa Kamp Merkezi'nde 1. etap kamp çalışmasını verimli geçirdiklerini belirtti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, teknik direktör Bektaş'ın 1. etap kamp çalışması değerlendirmesine yer verildi.

Kayseri'de tüm futbolcuların uyum içinde çalıştığını aktaran Bektaş, "Oyuncularımızın tüm antrenmanlarımıza güzel cevap verdiği bir kamp dönemi oldu. İyi bir seviyeye çıktık. Bolu kampı öncesi istediğimiz süreci geçirip oraya dönmemiz gerekiyordu. Bunu da başardığımızı düşünüyoruz. Çocuklar da mutlu, neşeli ve verimli bir kamp dönemi geçirdi. Burada da bir aile ortamı gördüm ve yaşadım. Bu da beni mutlu etti. İnşallah Bolu’daki kampını da böyle geçirip lige en iyi şekilde başlarız." ifadelerini kullandı.

Bektaş, Kayseri'de sadece bir hazırlık maçı oynadıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Gençlerbirliği ile oynadığımız hazırlık maçı skordan ziyade oyunculara biraz daha maç temposunu kazandırmak ve bazı mevkilerde görmek istediğimiz oyuncularımız içindi. O açıdan bizim için önemliydi. Dolayısıyla skordan ziyade sahada oynamak istediğimiz oyunu oyuncularımıza yavaş yavaş empoze etmeye başladık. Bu açıdan güzel bir maç oldu."

Spor Toto 1. Lig fikstürünü de değerlendiren Bektaş, şunları kaydetti:

"Fikstür belki kağıt üzerinde sizi mutlu edebilir, üzebilir ya da zordur, kolaydır ama benim için zor, kolay yok. Sadece sizin ne kadar hazır olduğunuza bağlı. Takım bütünlüğünüzü bağlayıp bağlamadığınıza bağlı. Kuvvet, kondisyon, dayanıklılık olarak her konuda bu kampların verimlerini alıp, oynamak istediğiniz oyun, sistem, taktik gibi her şeyi sahaya yansıttığınız zaman kolay veya zor maç yok."

Öte yandan, Samsunspor'da takım kaptanlıklarına Osman Çelik, Moryke Fofana ve Yusuf Abdioğlu getirildi.

