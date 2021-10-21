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Samsunspor Teknik Direktörü Çapa, ilk maçında galibiyet hedefliyor:

21.10.2021 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Sahamızda oynayacağımız Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçıyla görevimize galibiyetle başlamak istiyoruz"

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un yeni teknik direktörü Fuat Çapa, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacakları ve takımın başında çıkacağı ilk maçta galibiyet hedeflediklerini bildirdi.

Çapa, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Samsunspor'u yakından takip ettiğini aktardı.

Samsunspor'un yeni bir takım kurduğuna işaret eden Çapa, "Samsunspor'un hedefini ve beklentilerini çok iyi biliyorum. Süper Lig hedefi ile sezona başlamış bir takım var ancak maalesef bazen istediğiniz gibi sezona başlayamıyorsunuz. Bundan dolayı da teknik adam değişikliklerine gidiliyor. Takımın analizini yaptık ve eksik yönlerimizi çalışıp, artı olan yönlerimizin üzerine koyarak, ilk 3 haftayı en az hasarla tamamlamak istiyoruz." diye konuştu.

Çapa, takıma alışma dönemini hızlıca atlatmak istediklerini belirterek, "Biz mümkün olduğu kadar sahamızda oynayacağımız Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçıyla görevimize galibiyetle başlamak istiyoruz. Cumartesi günü alacağımız olumlu bir sonuç bizim alışma dönemimizi kısaltacaktır. İlk hedefimiz bir an önce takımı toparlayarak ve oyunculardaki eksik olan öz güveni yeniden kazandırmak. Sahaya çıktığı zaman futbolcuların maçı kazandıracağı ortamı hazırlamak istiyoruz. Sezon başındaki öz güven oyuncularımızda şu anda yok. Ben birkaç hafta içinde bu öz güveni kazanacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Devre arasına kadar maksimum alabilecekleri puanları toplayarak ikinci devre hedefleri doğrultusunda hareket etmek istediklerini anlatan Çapa, şunları kaydetti.

"İkinci devrede takımızın geleceğini inşa edeceğiz. Türkiye'de ne yazık ki çok çabuk teknik adam değişikliğine gidiliyor. Türkiye'de işler biraz değişik, her sene neredeyse yeni takımlar kuruluyor. Yeni takım kurulduğu zaman belli bir süreç istiyor. Zemininiz sağlam olmadığı zaman binayı inşa edemezsiniz. Türkiye'de takımlar ne yazık ki zeminine hasar vererek sezona başlıyor. Zemin hatalı olunca da ne yazık ki hatalı bina inşa edilmeye çalışılıyor ve her seferinde teknik adam değişikliği yaşanıyor."

Teknik direktör olarak transferi kendisinin yapmayacağına işaret eden Çapa, takımın eksik olan bölgelerinin raporunu yönetime vereceğini ve oyuncu transferi konusunu onlara bırakacağını sözlerine ekledi.

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