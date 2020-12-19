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Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

SAMSUN HABERLERİ  | 19.12.2020 15:47 | Son Güncelleme

Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Sağlam, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.

Kırmızı-beyazlı takımın teknik adamı, haber kategorisinde Mustafa Çavuş'un "Tır dorsesinde umuda yolculuk", yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "Büyük Çamlıca Camisi ile hilal", spor kategorisinde de Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" isimli fotoğrafına oy verdi.

Yarışmaya katılan fotoğrafların her birinin birbirinden güzel ve anlamlı olduğunu söyleyen Sağlam, 3 kategoride en iyi fotoğrafı seçmekte zorlandığını ifade etti.

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