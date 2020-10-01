YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsunspor Teknik Direktörü Sağlam: "TFF 1. Lig'de VAR kesinlikle uygulanmalıdır"

Samsunspor Teknik Direktörü Sağlam: "TFF 1. Lig'de VAR kesinlikle uygulanmalıdır"

SAMSUN HABERLERİ  | 01.10.2020 18:35 | Son Güncelleme

Samsunspor Teknik Direktörü Sağlam: "TFF 1. Lig'de VAR kesinlikle uygulanmalıdır"

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, TFF 1. Lig'de Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin kesinlikle uygulanması gerektiğini söyledi.

Sağlam, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "Zoom" uygulaması üzerinden düzenlediği basın toplantısında, sezonun yeni başlamasına rağmen hakem hatalarının maçların skorunu etkileyecek şekilde ortaya çıkmaya başladığını öne sürdü.

Samsunspor'un 2-2 berabere kaldığı Royal Hastanesi Bandırmaspor maçında, rakibin 2 golünün de ofsayt olmasına rağmen hakemin verdiğini iddia eden Sağlam, "Sezon yeni başlamasına rağmen hakemler sezona formsuz başladı. Royal Hastanesi Bandırmaspor maçında hakem, maçın skorunu etkileyecek 4 önemli karar verdi. Rakibimizin 2 golü de ofsayttı, ayrıca rakip oyuncuların 18. dakikada Muhsin Yıldırım'a, 67. dakikada Oğuz Gürbulak'a yaptıkları faulün ikisi de kırmızı kartlıktı. Yanlış karar verildi. Yani bu kadar bariz hatalar yaşandı. VAR sistemi olsa kesinlikle bunlar olmayacaktı. Ben Bandırmaspor'un futbolcularının ve teknik yönetiminin emeğini harcamak istemiyorum. Kesinlikle iyi mücadele ettiler ama hakem hataları çok fazla yaşandı. TFF 1. Lig'de de VAR kesinlikle uygulanmalıdır." diye konuştu.

Sağlam, geçen hafta Kovid-19 testleri pozitif çıkan Burak Çalık ve Erkam Reşmen'in izolasyonlarının devam ettiğine işaret ederek, "Akhisarspor maçına bu arkadaşlarımızla birlikte Kevin Boli'den yoksun çıkacağız. Koronavirüs nedeniyle dengelerin çok çabuk değişebileceği bir sezon yaşıyoruz. İki haftadır biz yaşıyoruz, belki diğer haftalarda rakiplerimiz de böyle şeyler yaşayabilir. Bu yüzden takım kadrosunu geniş tuttuk. İnşallah bu futbolcularımızın yerine oynayacak arkadaşlarımız da onları aratmayacak. İyi futbol ile 3 puanı alıp milli takım arasına moralli şekilde girmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Transfer döneminin halen devam ettiğini vurgulayan Sağlam, forvete ve ofansif oynayan bir orta saha oyuncusuna ihtiyaçlarının bulunduğunu, transfer dönemi bitmeden 2 oyuncuyu daha kadrolarına katmayı düşündüklerini dile getirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
150'den fazla çocuğun babası: Pandemi beni yavaşlatmadı! 150'den fazla çocuğun babası: Pandemi beni yavaşlatmadı!
Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahaleKimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale
En Çok Okunan Yerel Haberler
Konyaspor sezon başlangıcından memnun
Konyaspor sezon başlangıcından memnun
Liv Hospital Gaziantep hizmete açıldı
Liv Hospital Gaziantep hizmete açıldı
Güzel Market Paylaşma Mağazası ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor
Güzel Market Paylaşma Mağazası ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor
’Samsunspor tabelası’ ait olduğu yere geri döndü
’Samsunspor tabelası’ ait olduğu yere geri döndü
Patateste rekor verim bekleniyor
Patateste rekor verim bekleniyor
Vatandaşın dosyası rafta kalmıyor
Vatandaşın dosyası rafta kalmıyor

Samsun Namaz Vakitleri 1 Ekim Perşembe

İmsak
05:00
Sabah
06:24
Öğle
12:29
İkindi
15:46
Akşam
18:24
Yatsı
19:44

Samsun Nöbetçi Eczaneler 1 Ekim Perşembe

Akoğlu Eczanesi
Ilkadim
İlyasköy Eczanesi
Ilkadim
Uzun Eczanesi
Ilkadim
Mengel Eczanesi
Atakum
Umut Eczanesi
Atakum
Meskenler Eczanesi
Tekkekoy
Alaçam Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Futbol: Hazırlık maçı
Futbol: Hazırlık maçı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Karısının yüzünü kesti
Karısının yüzünü kesti
Samsunlu öğrencilerin başarısı -Oxford University Press'in Karadeniz ve Doğu AnadoluBölgesi'nde 18 ilköğretim okulu 6, 7 ve 8'inci sınıf kategorisinde düzenlediği"Big Read"yarışmasındaÖzel Ezgililer Koleji öğrencileri ilk üç dereceyi elde etti
Samsunlu öğrencilerin başarısı -Oxford University Press'in Karadeniz ve Doğu AnadoluBölgesi'nde 18 ilköğretim okulu 6, 7 ve 8'inci sınıf kategorisinde düzenlediği"Big Read"yarışmasındaÖzel Ezgililer Koleji öğrencileri ilk üç dereceyi elde etti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.