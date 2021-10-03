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Samsunspor-Ümraniyespor maçının ardından

03.10.2021 19:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak: - "Kendi sahamızda lig liderini yenmek istiyorduk ama başaramadık" - Bereket Sigorta Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar: - "10 kişi ile Samsunspor deplasmanından 1 puanla dönen takımın mutlu olması lazım ama oyuncularım 3 puanı kaçırdığı için mutsuzdu"

TFF 1. Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Bereket Sigorta Ümraniyespor ile 1-1 berabere kalan Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Mehmet Altıparmak, lig lideri karşısında kazanmayı çok istediklerini ancak bunun gerçekleşmediğini söyledi.

Altıparmak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, alınan 1-1'lik skora üzüldüklerini aktardı.

Sahaya galibiyet için çıktıklarını anlatan Altıparmak, "Özellikle maçın 2. yarısında galibiyeti çok hak ettik. Hak ettiğimiz galibiyeti almayı başaramadık. Rakibin ne oynayacağını bildiğimiz için ona göre önlem aldık. Oyun dengeli başladı. Rakibin zaafı kanatlarıydı. Devamlı buralardan atak yaptık. Ümraniyespor ilk geldiği atakta gol atı. O ana kadar belki 5-6 gol atabilirdik. Mağlup duruma geçince beraberliği yakaladık. Sonra da pozisyonlara girdik ama arzu ettiğimiz 3 puanı kazanamadık." diye konuştu.

Altıparmak, oyuncularına gösterdikleri performanstan dolayı teşekkür ederek, "Kendi sahamızda lig liderini yenmek istiyorduk ama başaramadık. Milli takım arası var. Bu arada daha fazla çalışacağız. Sakatlarımız da bu arada dönecek. Önümüze bakacağız. Lig uzun bir maraton. Maçta sakatlanan Soner Gönül direkt hastaneye gitti. Kehinde 3 dakikada 2 oyuncumuzu hastanelik etti. Burak Yılmaz'ın da ayağında kırık olabilir. Soner Gönül ve Burak Yılmaz'ın son durumu yapılacak tetkiklerden sonra belli olacak." ifadlerini kullandı.

- Uçar: "Meydan okumaya devam edeceğiz"

Bereket Sigorta Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Samsun'a ligin lideri olarak geldiklerine dikkati çekti.

"Lider olarak geldik. Sonuç ne olursa olsun lider olarak da dönecektik." diyen Uçar, şu görüşlerini aktardı:

"Bugüne kadarki futbolumuzu oynamaya geldik. Oyunun birçok bölümünde de istediğimiz gibi oynadık. Üçüncü bölgede üretken olmasak da birkaç pozisyona girdik. İkinci yarı başlangıçta Samsunspor pozisyon buldu. Samsunspor oyunu domine ettiğinde oyuncu değiştirdik. 1-0 öne geçince 2 ve 3'ü aramak istiyorduk. Daha sonrasında penaltı ile durum 1-1'e geldi. Bu dakikadan sonra da öne geçmek için 3 oyuncu değiştirdik. 10 kişi ile Samsunspor deplasmanından 1 puanla dönen takımın mutlu olması lazım ama oyuncularım 3 puanı kaçırdığı için mutsuzdu. Bundan sonraki süreçte de bizden daha büyük bütçeli takımlara futbol anlamında meydan okumaya devam edeceğiz."

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