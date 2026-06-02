SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig

Samsunspor'un Hollanda kampı 20 Temmuz'da başlayacak

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına 5 Temmuz'da Samsun'da başlayacak. Kırmızı-beyazlılar, hazırlıkların ikinci etabını ise geçen sezon da kamp yaptığı Hollanda'da gerçekleştirecek.

Samsunspor'un Hollanda kampı 20 Temmuz'da başlayacak
Cevdet Berker İşleyen

Yeni sezon öncesi çalışmalarını Teknik Direktör Thorsten Fink yönetiminde sürdürecek olan Samsunspor'da kamp programı netleşti. Kırmızı-beyazlı ekip, ilk etap kampını 5 Temmuz'da Samsun'da başlatacak. Futbolcular, burada gerçekleştirilecek antrenmanlarla yeni sezon hazırlıklarının ilk bölümünü tamamlayacak. Karadeniz temsilcisi, daha sonra yurt dışı kampı için Hollanda'ya gidecek. Samsunspor, 20 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında Hollanda'da kamp yaparak yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek. Teknik Direktör Thorsten Fink'in bu süreçte takımın fiziksel ve taktiksel çalışmalarına ağırlık vermesi bekleniyor.

Öte yandan Hollanda kampı kapsamında oynanması planlanan hazırlık maçlarının programı ve rakipler ise ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray'da genel kurul tarihi belli oldu!Galatasaray'da genel kurul tarihi belli oldu!
Resmen imzayı attı! İşte Tedesco'nun yeni takımı Resmen imzayı attı! İşte Tedesco'nun yeni takımı
Anahtar Kelimeler:
Samsunspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
500 milyon TL'lik servetini gözünü kırpmadan bağışladı!

500 milyon TL'lik servetini gözünü kırpmadan bağışladı!

Akılalmaz kaza! Mahalle sokağa döküldü, binalar tahliye edildi

Akılalmaz kaza! Mahalle sokağa döküldü, binalar tahliye edildi

Fenerbahçe'de Hakan Safi çıldırdı! "İki dünya yıldızı İstanbul'da"

Fenerbahçe'de Hakan Safi çıldırdı! "İki dünya yıldızı İstanbul'da"

Aishe'den acı haber geldi! Kardeşi hastalığını açıkladı

Aishe'den acı haber geldi! Kardeşi hastalığını açıkladı

Gram altın için İslam Memiş 'Temmuz ve Ağustos' deyip rakam verdi

Gram altın için İslam Memiş 'Temmuz ve Ağustos' deyip rakam verdi

Satışa çıkaran çok: Yeni yöntem buldular 'Duyunca vazgeçiyorlar'

Satışa çıkaran çok: Yeni yöntem buldular 'Duyunca vazgeçiyorlar'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.