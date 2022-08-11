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Samsunspor yarın Altay'a konuk olacak

11.08.2022 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsunspor yarın Altay'a konuk olacak

Yılport Samsunspor, Spor Toto 1. Ligi'nin ilk haftasında yarın deplasmanda Altay ile karşılaşacak.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Cihan Aydın görev yapacak.

Sezon öncesi 17 transfer yapan kırmızı-beyazlı takımın kamp kadrosunda Hasan Kılıç, yeni transfer Douglas Tanque, lisansı çıkarılmayan Tomane ile 23 Yaş Altı Milli Takımı kadrosundaki Cihan Karaman ve Polat Yaldır yer almıyor.

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Altay Samsunspor spor toto 1.lig

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