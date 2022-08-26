Samsunspor, yarın deplasmanda Erzurumspor'a konuk olacak

Yılport Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Erzurumspor FK ile karşılaşacak.

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak ve saat 19.15'te başlayacak karşılaşmada hakem Emre Kargın görev yapacak.

Ligin ilk haftasında Altay'ı deplasmanda 2-0 yenen, ikinci hafta ise sahasında Eyüpspor ile 1-1 berabere kalan Samsun ekibi, deplasmanda Erzurumspor'u mağlup etmek istiyor.

Sakat ve cezalısı bulunmayan kırmızı-beyazlı ekipte yeni transfer Douglas Tanque'ın ilk kez kadroda yer alması bekleniyor.

Lisansları çıkartılmayan Portekizli futbolcu Tomane, Fildişi Sahilli Ismael Diomande ve Arnavut futbolcu Eraldo Çinari ise Erzurumspor maçı kadrosunda bulunmuyor.



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