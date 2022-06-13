Samsunspor, Yusuf Ensar Poyraz'ı transfer etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Elazığspor'dan Yusuf Ensar Poyraz'ı renklerine bağladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, son olarak Elazığspor forması giyen 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Yusuf Ensar Poyraz ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Genç oyuncunun İstanbul'da, Samsunspor Futbol Gelişim Direktörü Batu Kaplan ile görüştükten sonra 3 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladığı bildirildi.



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