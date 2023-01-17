YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsunspor'a ek gelir sağlayacak "Taraftar Çayı"nın tanıtımı yapıldı

Samsunspor'a ek gelir sağlayacak "Taraftar Çayı"nın tanıtımı yapıldı

17.01.2023 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'a ek gelir sağlayacak "Taraftar Çayı"nın tanıtımı gerçekleştirildi.

Samsunspor Kulübü Derneği Başkan Vekili Savaş Boyar, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen tanıtım toplantısında, taraftar çayının kulübe katkı sağlayacağını söyledi.

Bir firma ile anlaşarak Samsunspor markası adı altında taraftar çayı çıkardıklarını anlatan Boyar, "Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılında şehrimizin markaları futbol ve basketbol takımlarımıza şampiyonluklar çok yakışacak ve inşallah gerçekleşecek. Samsunspor Kulübü Derneği olarak imzaladığımız bu proje, derneğimize maddi ve manevi katkı sağlayacak. Maddi katkı bir gelir olacak, manevi katkı da takımımızın güzide renkleriyle piyasada bir çay satışı gerçekleşmiş olacak. Bu kampanyanın ileriki yıllarda da sürmesini diliyoruz. Samsunsporlu olarak ilk defa böyle bir organizasyonla çayımızın hanelere girmesi bizleri mutlu ediyor. Taraftarlarımızı çayımızı almaya davet ediyorum." diye konuştu.

Dernek yönetim kurulu üyesi Arzu Uslu ise taraftar çayının yarından itibaren raflarda yerini alacağını belirterek, "Bir yudum çayda biz de varız, sloganı ile kulübümüze katkı sağlayacak olan çayı, önce kentimizde sonra Türkiye'nin dört bir yanında yaşayan Samsunsporlular hatta diğer taraftarların da damak tadına sunduk. Birinci sınıf kalitede olan çayımıza her kesimin ilgi göstereceğini ve özellikle takımına Samsunsporluların böyle sahip çıkacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Samsunspor İcra Kurulu Üyesi Soner Soykan da anlaşmanın herkese hayırlı olmasını diledi.

Tanıtım toplantısında Samsunsporlu futbolcu Celil Yüksel ile basketbol takımının oyuncuları da hazır bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Samsun'da evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 kadın zanlı yakalandıSamsun'da evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 kadın zanlı yakalandı
Denize kıyısı olmayan Sivas’ta teknede balık ekmek keyfi yaşanıyorDenize kıyısı olmayan Sivas’ta teknede balık ekmek keyfi yaşanıyor
Kayak merkezlerinde kar kalınlığı en fazla 94 santimetreyle Saklıkent'te ölçüldüKayak merkezlerinde kar kalınlığı en fazla 94 santimetreyle Saklıkent'te ölçüldü
Anahtar Kelimeler:
spor toto 1.lig yılport samsunspor

Samsun Namaz Vakitleri 17 Ocak Salı

İmsak
06:20
Sabah
07:51
Öğle
12:50
İkindi
15:16
Akşam
17:39
Yatsı
19:03

Samsun Nöbetçi Eczaneler17 Ocak Salı

Bulvar Eczanesi
Ilkadim
Şura Eczanesi
Ilkadim
Erkan Eczanesi
Canik
Organik Eczanesi
Atakum
Balcı Eczanesi
Atakum
Meskenler Eczanesi
Tekkekoy
Gamze Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Sennheiser kulaklıkta 600 TL'nin üzerinde indirim! Bu fırsat kaçmaz

Sennheiser kulaklıkta 600 TL'nin üzerinde indirim! Bu fırsat kaçmaz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.