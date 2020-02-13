YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsunspor’a meşaleli uğurlama

Samsunspor’a meşaleli uğurlama

SAMSUN HABERLERİ  | 13.02.2020 16:30 | Son Güncelleme

Deplasmanda yapacağı Manisa Futbol Kulübü maçı için yola çıkan lider Samsunspor kafilesini taraftarlar meşalelerle uğurladı.Kırmızı-beyazlı takım 15 Şubat Cumartesi günü deplasmanda yapacağı Manisa Futbol Kulübü maçı için Nuri Asan Tesislerinden hareket etti.

Deplasmanda yapacağı Manisa Futbol Kulübü maçı için yola çıkan lider Samsunspor kafilesini taraftarlar meşalelerle uğurladı.
Kırmızı-beyazlı takım 15 Şubat Cumartesi günü deplasmanda yapacağı Manisa Futbol Kulübü maçı için Nuri Asan Tesislerinden hareket etti. Kulüp personelleri ile 1965 Üniversiteli Samsunsporlular Derneği (ÜNİ-SAM) üyeleri ellerinde meşalelerle takımı uğurladı. Hava yoluyla önce İzmir’e uçan Samsunspor kafilesi, oradan da kara yoluyla Manisa’ya geçti.
19 kişilik kadroda şu isimler yer aldı: Nurullah Aslan, Ahmet Altın, Furkan Köse, Ercan Yazıcı, Veli Çetin, Recep Burak Yılmaz, Caner Arıcı, Gökhan Meral, Ferhat Çulcuoğlu, Burak Çalık, Gökhan Alsan, İbrahim Halil Çolak, İlyas Kubilay Yavuz, Guido Koçer, Erkam Reşmen, Atabey Çiçek, Bahattin Köse, Ahmethan Köse, Muhsin Yıldırım ve Yalçın Kılınç.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hem dükkanlarının önünü temizlediler hem de kardan adam yaptılar

Hem dükkanlarının önünü temizlediler hem de kardan adam yaptılar

Çiğli Belediyesinden 10 binlik rekor

Çiğli Belediyesinden 10 binlik rekor

Dalında taze hurma ilgi görüyor

Dalında taze hurma ilgi görüyor

Kar kalınlığı yarım metreye ulaştı

Kar kalınlığı yarım metreye ulaştı

Tuğba’nın ‘Geleneksel Lokum Günleri’ 14 Şubat’ta başlıyor

Tuğba’nın ‘Geleneksel Lokum Günleri’ 14 Şubat’ta başlıyor

Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

Samsun Namaz Vakitleri 13 Şubat Perşembe

İmsak
06:00
Sabah
07:26
Öğle
12:54
İkindi
15:44
Akşam
18:12
Yatsı
19:32

İlginizi Çekebilir

14 yaşındaki kızın alıkonulmasına 2 tutuklama

14 yaşındaki kızın alıkonulmasına 2 tutuklama

Vali Kaymak’ın öğrencilerle gülümseten kar tatili diyalogları

Vali Kaymak’ın öğrencilerle gülümseten kar tatili diyalogları

Araçlarında bonzai ele geçen 3 kişi tutuklandı

Araçlarında bonzai ele geçen 3 kişi tutuklandı

Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!

Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!

Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale

Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.