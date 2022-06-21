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Samsunspor'da 4 futbolcuyla yolların ayrılması kararı alındı

21.06.2022 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsunspor'da 4 futbolcuyla yolların ayrılması kararı alındı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un futbol gelişim direktörü Batu Kaplan, 4 oyuncuya kendilerine kulüp bulmaları için izin verdiklerini söyledi.

Batu Kaplan, basın mensuplarına, "Dört oyuncu ile yollarımızı ayıracağız. Vukan Savicevic, Tolcay Ciğerci, Talha Ulvan ve Sheldon Bateau'ya bu yüzden ekstra izin verdik. Kendilerine takım bulmalarını istedik. Savicevic bir kulüple anlaşmak üzere. İnşallah önümüzdeki hafta feshini yapacağız. Sheldon, Tolcay ve Talha da kendilerine takım bulduğunda ,onlarla ilgili de fesih işlemlerini başlatacağız." açıklamasında bulundu.

Samsunspor'da transfer çalışmalarının bitmediğini ancak takımın kampa başladığını aktaran Kaplan, bazı oyuncuların henüz gelmediğini belirterek, "Arvydas Novikovas milli takım arasında. Moryke Fofana bugün aramıza katılacak. Tomane de aramıza katılacak. Kendisi bizden özel izin istedi. Bugün İstanbul'da olacak, ayın 23'ünde de takıma katılacak." dedi.

Bugün açıklayacakları transferin, taraftarları mutlu edeceğini düşündüklerini dile getiren Kaplan, "Santrafor bölgesine, kaleye ve sağ bek mevkilerine oyuncu bakıyoruz. İzin verdiğimiz oyuncuların gelişiyle takımın yüzde 85'i hazır durumda olacak. Sadece 2-3 transfere ihtiyacımız var. Ondan sonra inşallah Samsunspor tam kadroyla Erciyes ve Bolu kampına yetişecek. Bugün açıklanacak bir transferin dışında üç transfer daha yapacağız." ifadelerini kullandı.

Kaplan, yeni transferleri gurbetçi oyuncu Amir Arlı'nın anne tarafından Faslı, baba tarafından Türk olduğunu, bu nedenle Türk statüsünde oynayabileceğini vurgularken, "Gelecek vadeden en iyi 100 futbolcu arasında da gösterilmişti. Yine yeni transferimiz Şener Kaya da Türkiye 19 Yaş Altı Milli Takım oyuncusu. Sağ bek, sol ön, sağ açık oynayabilen çok özellikli bir oyuncu" şeklinde konuştu.

Trabzonspor'un kaleci Nurullah Aslan ile ilgilendiği şeklindeki haberlere de değinen Kaplan, kulübe resmi bir teklif gelmediğini sözlerine ekledi.

Öte yandan, Samsunspor'un geçen hafta prensip anlaşmasına vardığı Fransız oyuncu Gaetan Laura ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

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