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Samsunspor'da Ertuğrul Sağlam dönemi sona erdi

03.06.2021 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsunspor'da Ertuğrul Sağlam dönemi sona erdi

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile yollarını ayırdı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın istifasını yönetim kuruluna sunduğu bildirildi.

Yönetim kurulunun Sağlam'ın istifasını kabul ettiği belirtilen açıklamada, deneyimli teknik adama bugüne kadar takıma sunduğu hizmetleri ve katkıları için teşekkür edildi.

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