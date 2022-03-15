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Samsunspor'da hedef play-off

15.03.2022 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsunspor'da hedef play-off

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da futbolcular Hasan Kılıç ve Yunus Emre Çift, hedeflerinin play-off olduğunu belirtti.

Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hasan Kılıç, bu hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile önemli bir maça çıkacaklarını söyledi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile aralarında 5 puan fark bulunduğuna işaret eden Hasan, "Play-off hedefimiz doğrultusunda en büyük rakibimiz Büyükşehir Belediye Erzurumspor. Erzurum'a galibiyet için gideceğiz. Galibiyet aldığımız anda play-off'lara kalacağımızı düşünüyorum. Taraftarlarımız da bize sahip çıksın. Play-off'a kaldığımızda Samsunspor, Süper Lig'e çıkmak için en büyük aday takımdır. Önceliğimiz play-off'a kalmak, sonrasında da hedefimize ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Samsunspor taraftarına her zaman saygı duyduğunu dile getiren 29 yaşındaki oyuncu, "Zaman zaman inişli çıkışlı dönemler yaşıyoruz. Taraftarlarımızın beklentisi yüksek. Ben de kendimden skor olarak memnun değilim. Daha fazla gol atabilirdim. Kaçırdığımız çok net pozisyonlar oldu ama bunlar futbolun içinde var. Ancak oyun anlamında kötü olduğumu düşünmüyorum." diye konuştu.

Samsunspor'un kendisinde ayrı bir yeri olduğunu vurgulayan Hasan Kılıç, şunları kaydetti:

"Samsun'dan gitsem de kalsam da bu hep böyle kalacak. Taraftarlarımız lütfen bizim arkamızda dursun sezon sonuna kadar. Sezon sonu geldiğinde herkes istediğini söyleyebilir. Taraftarımız daha maçın başında kötü tezahüratta bulunca ister istemez etkileniyoruz. Kötü tezahürattan etkilenmeyen oyuncu olmaz. Her maç 90 dakika taraftarlarımızın arkamızda durması lazım. Taraftarlarımız arkamızda durursa biz zaten çok iyi takımız, maçları çevirecek güce sahibiz. Teknik direktörümüz çok kaliteli, maçları okumasını biliyor. Tüm oyunculara ve bana sahip çıkıyor. İnşallah onun önderliğinde hedefimize ulaşacağız."

- Yunus Emre Çift: "Erzurum'dan alacağımız 3 puan bizi üst sıralara taşıyacak"

Yunus Emre Çift de Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına çok iyi hazırlandıklarını anlattı.

Erzurum'a 3 puan için gideceklerini belirten Yunus Emre, "İki takım da play-off mücadelesi veriyor. Çok zor bir maç olacak. Bizim bir maçımız eksik. Erzurum'dan alacağımız 3 puan bizi üst sıralara taşıyacak. Umut ediyorum galibiyetle Samsun'a geleceğiz." diye konuştu.

Öte yandan Samsun ekibi, 19 Mart Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde çalışan futbolcular, ısınma koşusu ve kültür fizik hareketleri yaptı. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.

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