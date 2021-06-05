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Samsunspor'da İlyas Kubilay Yavuz gelecek sezon takımda yer almayacak

05.06.2021 22:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsunspor'da İlyas Kubilay Yavuz gelecek sezon takımda yer almayacak

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da sözleşmesi sona eren İlyas Kubilay Yavuz, takımdan ayrıldı.

Kırmızı-beyazlı takımın orta saha oyuncusu İlyas Kubilay Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Samsunspor'a veda etti.

Samsunspor ile sevinç ve gurur yaşadığını aktaran Yavuz, "Atatürklü armaya bugün itibarıyla veda ediyorum. Bu formaya layık olmak için elimden geleni yapmaya çalıştım. Desteğini hissettiren taraftarlarımıza ve bana her zaman güvenen, sahip çıkan kulüp başkanı Yüksel Yıldırım'a çok teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin." ifadelerini kullandı.

Samsun temsilcisinde 3 yıldır forma giyen 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon ligde 28 maçta 7 gol atma başarısı gösterdi.

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