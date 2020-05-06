YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsunspor’dan liglerin başlamasına ilk değerlendirme

Samsunspor’dan liglerin başlamasına ilk değerlendirme

SAMSUN HABERLERİ  | 06.05.2020 17:25 | Son Güncelleme

Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir’in bugün açıkladığı Süper Lig, 1., 2.

Samsunspor’dan liglerin başlamasına ilk değerlendirme

Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir’in bugün açıkladığı Süper Lig, 1., 2. ve 3. Lig ile Bölgesel Amatör Liglerin 12-13-14 Haziran’da başlama kararını değerlendirdi.
Alınan kararın Türk futbolu ve Samsunspor için hayırlı olmasını dileyen Genel Menajer Mustafa Aztopal, “Alınan bu karar öncelikle Türk futbolu için sonra bizim kulübümüz için de hayırlı olsun. Böyle bir salgın ortamında umarım hiç kimse etkilenmeden, futbol dünyasının paydaşları için ve kendi kulübümüz için bu sezon tamamlanır. Biz olabildiğince TFF sağlık kurulunun oluşturduğu rapora bağlı kalarak tüm önlemleri almaya çalışacağız. Teknik heyetimiz de idmanlarını o doğrultuda futbolculara yaptıracak. Şampiyon olmamıza 6 hafta kalmıştı. Umuyoruz ki sahada futbolumuzu oynayarak bunu elde edeceğiz. Kupayı o şekilde kaldıracağız. Tekrar hepimiz için hayırlısı olsun” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte 'Yeni normal'in kaçınılmaz 4 kuralı! İşte 'Yeni normal'in kaçınılmaz 4 kuralı!
Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahaleKimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale

En Çok Okunan Yerel Haberler

AK Parti Kars Milletvekilleri müjdeyi verdi

AK Parti Kars Milletvekilleri müjdeyi verdi

CANREİS Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Reis: “Süreç zorlu fakat aşılmaz değil”

CANREİS Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Reis: “Süreç zorlu fakat aşılmaz değil”

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan'dan 1 Haziran'da okulların açılması açıklaması:

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan'dan 1 Haziran'da okulların açılması açıklaması:

Bodrum'da tutuklanan gazeteci Hakan Aygün tahliye edildi

Bodrum'da tutuklanan gazeteci Hakan Aygün tahliye edildi

Nöbetteki kamu personeline ikramda bulundular

Nöbetteki kamu personeline ikramda bulundular

Mevsimlik işçilere Büyükşehir desteği

Mevsimlik işçilere Büyükşehir desteği

Samsun Namaz Vakitleri 6 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:36
Sabah
05:19
Öğle
12:36
İkindi
16:29
Akşam
19:44
Yatsı
21:19

Samsun Nöbetçi Eczaneler 6 Mayıs Çarşamba

Bankalar Eczanesi
Ilkadim
Elif Eczanesi
Ilkadim
Esra Eczanesi
Ilkadim
Denizevleri Eczanesi
Atakum
Medipark Eczanesi
Atakum
Meskenler Eczanesi
Tekkekoy
Yeni Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Başkan Mustafa Demir: “Salgınla mücadeleye devam”

Başkan Mustafa Demir: “Salgınla mücadeleye devam”

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Karantina altındaki Türk vatandaşlarına ramazan nostaljisi

Karantina altındaki Türk vatandaşlarına ramazan nostaljisi

Genç kızı kaçırıp oral seks yaptırdılar

Genç kızı kaçırıp oral seks yaptırdılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.