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Samsunsporlu futbolcu Jugurtha Hamroun: "Hedefim şampiyon olup Süper Lig'e çıkmak"

18.02.2021 18:02 | Son Güncelleme:
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Samsunsporlu futbolcu Jugurtha Hamroun: "Hedefim şampiyon olup Süper Lig'e çıkmak"

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un Cezayirli kanat oyuncusu Jugurtha Hamroun, ligde şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmak istediklerini söyledi.

Kırmızı-beyazlı ekibin devre arasında Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'dan kadrosuna kattığı Jugurtha Hamroun basın mensuplarına, Samsunspor'da olmaktan mutlu olduğunu aktardı.

Tecrübeli oyuncu, 2011 yılında da Samsunspor'dan teklif aldığını hatırlatarak, "Tabiri caizse kader burada olmamı istedi ve burada olmaktan çok mutluyum. Takımdaki atmosferin çok iyi olduğunu görebiliyorum. Bu da çok güzel bir şey. Fransızca konuşan yabancı arkadaşlarım olduğu gibi Türk arkadaşlarımla da aram çok iyi. Onlarla da çok iyi iletişim içindeyim." dedi.

Samsunspor'un hedeflerinin farkında olduğuna işaret eden Hamroun, şunları dile getirdi:

"Bu projenin bir parçası olduğumun da farkındayım. Umarım en kısa zamanda çok güzel sonuçlar alarak hedefimize ulaşırız. Ligdeki hedefim takımla birlikte şampiyon olup Süper Lig'e çıkmak. Kariyerimin geri kalan kısmı ile ilgili olarak da 3-4 sene daha burada kendimi görebiliyorum. Gerçekten burada kalmak ve burada devam etmek istiyorum. Süper Lig'de oynamak, orada başarıya ulaşmak gibi bir hedefim ve istediğim var. Umarım bu Samsunspor ile gerçekleşir. Süper Lig'e çıkarız ve onun için savaşırım."

Tüm futbolcuların hedefe odaklandığını vurgulayan Hamroun, "Öncelikle takım arkadaşlarımın hepsi takım için yüzde 100'ünü vermeye çalışıyor. Şunu da söylemek istiyorum. Taraftarlarımıza, Bandırma maçı öncesinde tesislerimize gelip bize unutulmaz bir anı yaşattıkları için verdikleri o inanılmaz destek için çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü benim için unutulmaz bir anıydı. Taraftarlarımız için savaşır ve hedeflerimize ulaşırız. Bunu gerçekleştirmeyi çok istiyorum." ifadesinde bulundu.

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