Samsunsporlu Rahman Buğra Çağıran: “Hedefimiz Süper Lig”

“Yürüyeceğimiz yol şampiyonluktur” Hedeflerinin Süper Lig olduğunun altını çizen Rahman Buğra Çağıran, “Samsunspor artık parıldamaya başladı. Kadromuz, hocalarımız ile beraber odaklanılmış hedef var. Geçen yıl bu hedefe ulaşıldı. Şimdi önümüzde bir hedef daha var. Bu kadroyla beraber sıkı çalışıldığında hedefimiz tabii ki şampiyonluk oluyor. Şampiyonluk bir süreç. Şampiyonluk büyük bir okyanus gibi. Burada fırtına da olacak, dalga da olacak, kötü hava şartları da olacak, güneş de olacak. Bize burada düşen pay sonuna kadar çalışıp, antrenmanlarımızda yüzde 100’ümüzü verip, iyi dinlenip, iyi beslenip bize düşeni tamamen yaparsak sahaya çıktığımızda performansımızı, terimizi, kanımızın son damlasına verirsek başarılı sonuçlar elde ederiz. Tabiki bu futbol ve her şeye açık. Burada taraftarlarımızın bize her şekilde destek verdiğini biliyoruz. Bu bilinç doğrultusunda yürüyeceğimiz yol şampiyonluktur. Benim hedefim de Samsunspor’u şampiyon yapıp Süper Lig’e çıkarmak. Samsunspor’un hedefi neyse benim hedefim o. Çünkü ben buradayım” sözlerine yer verdi.

“Taraftarımızın desteğini hissediyoruz”

Tribünlerin boş olmasına rağmen taraftarların yanlarına olduklarını hissettiğini belirten Rahman Buğra Çağıran şunları söyledi: “Yeni geldiğimde Ümraniyespor maç kadrosuna giremedim. Ama stada gittiğimde tribünler boştu ama oranın bir havası vardı. Samsunspor tribünlerini geçen sene televizyonda ve sosyal medyada çok gördüm. Taraftar gücü bizim için inanılmaz bir avantaj. Ayrıca taraftarımız deplasmanda da bizi destekliyorlar. Deplasmanda ev sahibi havası oluşturan bir taraftarımız var. Taraftarlarımız tribünde yoklar ama biz onların desteğini her zaman hissediyorlar. Tribünde yoksalar ekran başlarında ya da takip edebildikleri her yerden bizler için dua etsinler. Şundan emin olsunlar ki her daim onların desteğini hissediyoruz. Sahaya çıktığımda boş tribünleri gördüğümde ‘bu tribünler dolsa nasıl olur acaba’ diyorum. Süper Lig tecrübem de oldu ve böyle bir taraftar Süper Ligde çoğu takımlarda yok. Geçen sene TFF 2. Lig’de taraftarlarımız stadyumu doldurmuş. Bunu üst liglere taşıdığımız zaman şehriyle, takımıyla, yöneticiyle, futbolcusuyla, teknik heyetiyle adeta parlayan bir inci gibi oluyor. Buda Karadeniz’in değil, artık Türkiye’nin incisi olmaya başlıyor.”