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Samsunsporlular M. Teoman Taş’ı unutulmadı

24.01.2021 13:07 | Son Güncelleme:
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Samsunsporlular M. Teoman Taş’ı unutulmadı

24 Ocak 2008 tarihinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Av.

24 Ocak 2008 tarihinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Av. M. Teoman Taş, vefatının 13. yılında da unutulmadı.
İstanbul Samsunsporlular Derneği, dernek merkezindeki toplantı salonuna M. Teoman Taş’ın adını verirken, dernek başkanı Ali İhsan Hasanpaşaoğlu, Taş’ın 13. ölüm yıldönümü hakkında açıklamalarda bulundu. Teoman Taş’ın çok büyük bir Samsunsporlu olduğunun altını çizen Ali İhsan Hasanpaşa, “Değerli arkadaşımız M.Teoman Taş’ın adını dernek toplantı salonumuza verirken, onun gibi Samsunsporlu olmaya devam edeceğiz. Teoman Taş, üniversiteyi İstanbul’da okumuş, Samsunspor’u sanal ortama taşımış ve samsunspor.biz sitesini kurarak bizlerin de hayatına dokunmuştur. Henüz 29 yaşındayken aramızdan ayrılan Teoman kardeşimizin adını her zaman yaşatacağız" dedi.
Dernek üyelerinden olan, Teoman Taş’ın kardeşi Dr. H. İbrahim Taş ise şahsı ve Taş ailesi adına teşekkürlerini iletti ve “Maalesef bu sene pandemi tedbirleri nedeniyle bir araya gelip, anma programı gerçekleştiremiyoruz. Ancak derneğimizin bu jesti bizleri çok sevindirdi. Sene sonunda Samsunspor’umuzun Süper Lig’e çıkma sevincini yaşayarak ağabeyimin ruhunu şad etmek nasip olur inşallah” ifadelerini kullandı.
Samsunspor Kulübü, taraftar grupları ve pek çok kullanıcı da sosyal medya hesaplarından M.Teoman Taş’ı anma paylaşımları yaptılar.

Samsunsporlular M. Teoman Taş’ı unutulmadı

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