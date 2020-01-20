Samsunspor'un 31 yıllık acısı

Karadeniz ekibi Samsunspor futbol takımı kafilesinin 20 Ocak 1989'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirenler anıldı.

Malatyaspor ile deplasmanda oynanacak maç için yola çıkan Samsunspor kafilesini taşıyan otobüsün Havza ilçesinde bir kamyonla çarpışması sonucu yaşamını yitirenlerden teknik direktör Nuri Asan ve otobüs şoförü Asım Özkan için kazanın 31. yıl dönümünde kabirleri başında anma töreni düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim'in ve duaların okunduğu törende konuşan Samsunspor Kulübü Genel Sekreteri Haluk Tan, "O günü bilen bir arkadaşınız olarak o acıyı her gün yaşıyorum. Bu futbol şehitlerinin anıtının bir an önce yapılmasını diliyorum. Anıtını bu zamana kadar yapılmamasını bir eksiklik olarak görüyorum. Kazada hayatını kaybeden arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.

Eski kulüp başkanı Emin Kar ise o kazanın acısını ve etkisini hala yaşadığını belirterek, "Ben o kazadan sonra tekerlekli sandalyede hayatımı yaşıyorum. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.