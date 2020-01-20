YURTHABER
  4. Samsunspor'un 31 yıllık acısı

Samsunspor'un 31 yıllık acısı

SAMSUN HABERLERİ  | 20.01.2020 13:13 | Son Güncelleme

Samsunspor futbol takımı kafilesinin 20 Ocak 1989'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybedenler anıldı

Karadeniz ekibi Samsunspor futbol takımı kafilesinin 20 Ocak 1989'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirenler anıldı.

Malatyaspor ile deplasmanda oynanacak maç için yola çıkan Samsunspor kafilesini taşıyan otobüsün Havza ilçesinde bir kamyonla çarpışması sonucu yaşamını yitirenlerden teknik direktör Nuri Asan ve otobüs şoförü Asım Özkan için kazanın 31. yıl dönümünde kabirleri başında anma töreni düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim'in ve duaların okunduğu törende konuşan Samsunspor Kulübü Genel Sekreteri Haluk Tan, "O günü bilen bir arkadaşınız olarak o acıyı her gün yaşıyorum. Bu futbol şehitlerinin anıtının bir an önce yapılmasını diliyorum. Anıtını bu zamana kadar yapılmamasını bir eksiklik olarak görüyorum. Kazada hayatını kaybeden arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.

Eski kulüp başkanı Emin Kar ise o kazanın acısını ve etkisini hala yaşadığını belirterek, "Ben o kazadan sonra tekerlekli sandalyede hayatımı yaşıyorum. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kazada yaşamını yitiren Mete Adanır KKTC'de, Muzaffer Badalıoğlu Zonguldak'ta, Tomic ise Sırbistan'daki mezarı başında anılacak.

- Kırmızı-beyazın yanına "siyah" eklenmişti

Samsunspor futbol takımının 20 Ocak 1989 tarihinde geçirdiği trafik kazası, Türk futbol tarihinin kara sayfaları arasında yer aldı.

Sezonun ikinci devresinde Malatyaspor deplasmanına giden Samsunspor futbol takımının bulunduğu otobüs, Havza ilçesinde kamyon ile çarpışmıştı. Kazada teknik direktör Nuri Asan ile futbolcular Mete Adanır, Muzaffer Badalıoğlu, Zoran Tomic ve otobüs şoförü Asım Özkan yaşamını yitirmişti.

Karadeniz ekibi, bu kaza nedeniyle 1989 yılından itibaren kırmızı-beyazlı renklerine "siyah"ı da eklemişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİttifak genişliyor mu? Yeni hamle: Demokratik Cephe...İttifak genişliyor mu? Yeni hamle: Demokratik Cephe...
Rahim ağzı kanserinden aşıyla korunmak mümkünRahim ağzı kanserinden aşıyla korunmak mümkün
Denizlerin “Fatih”i Samsun’daDenizlerin “Fatih”i Samsun’da
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mete Adanır Nuri Asan Samsunspor Trafik Kazası

En Çok Okunan Yerel Haberler

Uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden Nakşibendi Şeyhi için sosyal medyada taziye ve kınama mesajları

Uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden Nakşibendi Şeyhi için sosyal medyada taziye ve kınama mesajları

Üvey ağabeyini öldüren zanlı tutuklandı

Üvey ağabeyini öldüren zanlı tutuklandı

Tartıştığı kuzenini 3 kurşunla öldüren şahıs tutuklandı

Tartıştığı kuzenini 3 kurşunla öldüren şahıs tutuklandı

İletişim ve Sinema öğrencileri Erzurum’da buluşuyor

İletişim ve Sinema öğrencileri Erzurum’da buluşuyor

Uyuşturucu satıcıları yakayı ele verdi

Uyuşturucu satıcıları yakayı ele verdi

TEV’den burs için etkinlik

TEV’den burs için etkinlik

Samsun Namaz Vakitleri 20 Ocak Pazartesi

İmsak
06:19
Sabah
07:49
Öğle
12:50
İkindi
15:19
Akşam
17:42
Yatsı
19:06

Samsun Nöbetçi Eczaneler20 Ocak Pazartesi

Engindeniz Eczanesi
Ilkadim
Liva Eczanesi
Ilkadim
Sevil Eczanesi
Ilkadim
Volkan Eczanesi
Atakum
Limon Eczanesi
Kurupelit
Derecik Eczanesi
Derecik
Sibel Eczanesi
Tekkekoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Memurlar bordro yakıp ısındı

Memurlar bordro yakıp ısındı

Samsun'da cinsel istismar zanlısı tutuklandı

Samsun'da cinsel istismar zanlısı tutuklandı

AK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklaması

AK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklaması

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

Türk Telekom CEO’su Bozkurt: Hedefimiz dünyayı konuşturan Türk olmak

Türk Telekom CEO’su Bozkurt: Hedefimiz dünyayı konuşturan Türk olmak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.