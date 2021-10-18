YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsunspor'un efsane futbolcusu ve eski başkanı Emin Kar, son yolculuğuna uğurlandı

Samsunspor'un efsane futbolcusu ve eski başkanı Emin Kar, son yolculuğuna uğurlandı

18.10.2021 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsunspor'un efsane futbolcusu ve eski başkanı Emin Kar, son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği kalp krizi sonucu tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Samsunspor'un efsane futbolcusu ve eski başkanı Emin Kar, son yolculuğuna uğurlandı.

Kar'ın cenazesi, Samsun Büyük Cami'de ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Emin Kar'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra cenazeye, AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, siyasi parti temsilcileri, Samsunsporlu futbolcular, spor camiası ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenazeye katılan hakem Mete Kalkavan, Kar'ın aile dostu olduğuna işaret ederek, "Benim çocukluğumun jenerasyonuydu Emin ağabeyin futbol oynadığı dönem. Samsunspor takımının trafik kazası da benim ilkokul dönemime geliyordu. Futbol hastalığımın dönemiydi. Hakemliğe bir vesile girişimin sebebidir. Bu jenerasyonun en değerli ve en sembol insanıydı. Samsunspor için bir bedel ödemişti. Trafik kazasında felç kaldı maalesef, dün de hayatını kaybetti. Ailesine ve sevdiklerine baş sağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.

Samsunsporlu futbolcu Hasan Kılıç ise Hollanda'da futbol oynarken Türkiye ve Samsunspor'a geliş sebebinin Emin Kar olduğunu belirterek, "Ona çok teşekkür borçluyum. Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korku dolu anlar! Vatandaşlar sokağa döküldüKorku dolu anlar! Vatandaşlar sokağa döküldü
PARTNEROkan Kurt'un alıkonulduğu kavgada yeni detaylar! Baba Abdi Kurt'un aracı parçalanmışOkan Kurt'un alıkonulduğu kavgada yeni detaylar! Baba Abdi Kurt'un aracı parçalanmış
Samsun'da kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandıSamsun'da kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Samsunspor

Samsun Namaz Vakitleri 18 Ekim Pazartesi

İmsak
05:18
Sabah
06:43
Öğle
12:25
İkindi
15:26
Akşam
17:57
Yatsı
19:17

Samsun Nöbetçi Eczaneler18 Ekim Pazartesi

Yeni Hayat Eczanesi
Ilkadimcanik
Aytaç Eczanesi
Ilkadimcanik
Doğa Eczanesi
Ilkadimcanik
Tüfekçi Eczanesi
Atakum
Vitamin Eczanesi
Atakum
Tekkeköy Eczanesi
Tekkekoy
Gülşah Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Geleneksel Türk Okçuluğu Ruz-I Kasım Koşusu Adana'da başladı

Geleneksel Türk Okçuluğu Ruz-I Kasım Koşusu Adana'da başladı

Firari FETÖ hükümlüsü Adıyaman'da yakalandı

Firari FETÖ hükümlüsü Adıyaman'da yakalandı

Niğde'de sanatçı Ali Ercan'ın sanat hayatının 70'inci yılı kutlandı

Niğde'de sanatçı Ali Ercan'ın sanat hayatının 70'inci yılı kutlandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.