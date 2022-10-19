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Samsunspor'un eski futbolcusu ve başkanı Emin Kar vefatının birinci yılında anıldı

19.10.2022 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsunspor'un eski futbolcusu ve başkanı Emin Kar vefatının birinci yılında anıldı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un eski futbolcusu ve kulüp başkanı Emin Kar, vefatının birinci yılında anıldı.

Yılport Samsunspor Futbol Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, Ömer Halisdemir Salonu'nda düzenlenen anma etkinliğinde yaptığı konuşmada, hislerini ifade etmekte zorluk çektiğini söyledi.

Emin Kar'ın Samsunspor'un efsanesi olduğuna işaret eden Bilen, "Hele de bu ömrünün büyük kısmını sevdiği, inandığı şehre, kulübe adamış bir kardeşimizin vefatının yıl dönümünde konuşmak daha zor. Gönül isterdi ki bugün sevgili Emin Kar kardeşimiz aramızda olsaydı, bu etkinliği de hiç düzenlememiş olsaydık. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Emin Kar'ın hayatının anlatıldığı slayt gösterisi sunuldu.

Eski teknik direktör, futbolcu ve basın mensupları, Emin Kar ile ilgili anılarını paylaştı.

Etkinliğe Emin Kar'ın ailesi ve sevenleri ile Samsunspor Genel Müdürü Soner Soykan, İcra Kurulu Üyesi Suat Çakır, Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Samsunspor Kulübü Derneği Başkan Yardımcısı Vennas Akyol Haznedar, Divan Kurulu Başkanı Hakkı Tomaç, Samsunspor'un eski teknik direktörü Hüseyin Kalpar ve eski futbolcular katıldı.

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