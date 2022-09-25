Samsunspor'un yeni teknik direktörü Hüseyin Eroğlu oldu

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile prensip anlaşmasına vardı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, teknik direktörlük konusunda Hüseyin Eroğlu ile yapılan görüşmeler sonucundan 1+1 yıllık anlaşma sağlandığı bildirildi.

Açıklamada, teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun yarın Nuri Asan Tesislerinde resmi sözleşme imzalayacağı belirtildi.



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