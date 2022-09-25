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Samsunspor'un yeni teknik direktörü Hüseyin Eroğlu oldu

25.09.2022 20:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsunspor'un yeni teknik direktörü Hüseyin Eroğlu oldu

Samsunspor'un yeni teknik direktörü Hüseyin Eroğlu oldu

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile prensip anlaşmasına vardı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, teknik direktörlük konusunda Hüseyin Eroğlu ile yapılan görüşmeler sonucundan 1+1 yıllık anlaşma sağlandığı bildirildi.

Açıklamada, teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun yarın Nuri Asan Tesislerinde resmi sözleşme imzalayacağı belirtildi.

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