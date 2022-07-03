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Samsunspor'un yeni transferlerinden Celil, Kayseri kampını değerlendirdi:

03.07.2022 18:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Avrupa’da oynamayı çok istiyorum. Belki bunu Samsunspor ile başarırım"

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un yeni transferinden Celil Yüksel, Kayseri kampının verimli geçtiğini belirtti.

Samsunspor Kulübünden yapılan açıklamada, Celil Yüksel'in Kayseri'de süren kamp çalışmalarıyla ilgili değerlendirmesine yer verildi.

Yeni sezona çok iyi hazırlandıklarını, kampın çok güzel gittiğini anlatan Celil, "Yeni sezona çok iyi hazırlanıyoruz. Memleketime geldim. Çok çabuk adapte oldum. Takımda arkadaşlık çok güzel. Hem yemekte hem de antrenman sonrası hep bir aradayız." açıklamasında bulundu.

Küçük yaşlardan beri Avrupa'da futbol oynama hayali olduğuna işaret eden Celil, şöyle devam etti:

"Avrupa’da oynamayı çok istiyorum. Belki bunu Samsunspor ile başarırım. Taraftarımız bizi sahada çok desteklemeli. Beraber hücum yapıp, beraber defans yapmalıyız. Bize itici güç olmaları gerekiyor. Birlikte güzel başarılara imza atacağız. Bir gün hayatımın Samsunspor ile kesişeceğini biliyordum. Şu an doğru zaman. Bunda da başkanımızın çok büyük payı var. Beraber bir yola çıkmak istedik."

Kulübün 57'nci yılını kutlayan Celil, şunları kaydetti:

"57'nci yıl kutlamalarını, bu sezon Samsunspor forması altında takip ettim. Bu, benim için daha duygulandırıcıydı. Kutlama için yaktığımız meşaleleri umarım sezon sonu da şampiyonluk için yakarız. Oyun tarzım biraz mücadeleci. Topla oynamayı seviyorum. Bu sene de takım için elimden geleni yapacağım. Hocam bana hangi görevi veriyorsa onu yapacağım. Bu sene umarım takım olarak taraftarlarımızı gururlandırırız. Sezon sonu da şampiyon olmayı çok istiyoruz."

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