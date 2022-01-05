Samsun'un 2021 yılı ihracatı 1,3 milyar dolarla rekor kırdı

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, kentten 2021 yılında yapılan ihracatın bir önceki yıla göre yüzde 74,5 artarak, 1 milyar 272 milyon 514 bin dolarla rekor kırdığını bildirdi.

Murzioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Samsun'un 2020 yılında 729 milyon 257 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini ifade etti.

Geçen yıl ise ihracatın önceki yıla göre yüzde 74,5 arttığını ve 1 milyar 272 milyon 524 bin dolara ulaşarak rekor kırdığını vurgulayan Murzioğlu, şunları kaydetti:

"2020'de Türkiye ihracat payımız 0,47 iken, 2021'de bu oran 0,62'ye çıktı. En çok ihracat yaptığımız beş ülke ise sırasıyla ABD, Hollanda, Çin, Fas ve Rusya oldu. Öte yandan ihracat kalemimizin ilk sırasını çelik alırken ikinci sırayı otomotiv endüstrisi, üçüncü sırayı da hububat-bakliyat-yağlı tohumlar ve mamulleri oluşturdu. Bunu ise sırasıyla su ürünleri ve hayvansal mamuller, savunma ve havacılık sanayi ürünleri, makine ve aksamları ile elektrik ve elektronik ürünler takip etti."

Samsun'un, ilk kez 1 milyar dolar ihracat rakamını geçtiğine dikkati çeken Salih Zeki Murzioğlu, "Pandemiyle mücadele yönetimi nedeniyle ekonomik olarak pek çok sektör büyük sıkıntılar yaşadı. Halen sonuçlarını görüyoruz. Bu sürecin belki de en az yıprananı sanayi sektörü oldu. Ülkemiz ve ilimiz sanayicisi bunu fırsata çevirmeyi başardı." değerlendirmesinde bulundu.

