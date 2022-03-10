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Samsun'un 5 ilçesinde eğitime kar engeli

10.03.2022 21:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'un 5 ilçesinde eğitime kar engeli

Samsun'un 5 ilçesindeki bazı okullarda kar yağışı ile buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Canik, Havza, Kavak, Salıpazarı ve Tekkeköy ilçelerinde olumsuz hava şartlarının etkili olduğu bildirildi.

Bu ilçelerde kar ve buzlanma nedeniyle 11 Mart Cuma günü bazı okulların tatil edildiği belirtilen açıklamada, eğitimin uzaktan yapılacağı kaydedildi.

Eğitim öğretime ara verilen okulların detaylı listesine http://samsun.meb.gov.tr/www/yogun-kar-yagisi-ve-buzlanma-nedeniyle-11032022-cuma-gunu-egitim-ogretime-ara-verilen-okullar/icerik/2352 linkinden ulaşılabilecek.

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