Samsun'un 5 ilçesinde eğitime kar engeli

Samsun'un 5 ilçesindeki bazı okullarda kar yağışı ile buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Canik, Havza, Kavak, Salıpazarı ve Tekkeköy ilçelerinde olumsuz hava şartlarının etkili olduğu bildirildi.
Bu ilçelerde kar ve buzlanma nedeniyle 11 Mart Cuma günü bazı okulların tatil edildiği belirtilen açıklamada, eğitimin uzaktan yapılacağı kaydedildi.
Eğitim öğretime ara verilen okulların detaylı listesine http://samsun.meb.gov.tr/www/yogun-kar-yagisi-ve-buzlanma-nedeniyle-11032022-cuma-gunu-egitim-ogretime-ara-verilen-okullar/icerik/2352 linkinden ulaşılabilecek.
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