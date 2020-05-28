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Samsun’un arazi tartışması: 1 kişi silahla yaralandı

SAMSUN HABERLERİ  | 28.05.2020 23:01 | Son Güncelleme

Samsun’un 19 Mayıs İlçesinde arazi tartışmasında kan aktı.

Samsun’un 19 Mayıs İlçesinde arazi tartışmasında kan aktı. 1 kişi silahla yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Yörükler Mahallesi’nde H.İ.A. ile S.A. isimli şahıs aralarında arazi meselesi yüzünden tartıştığı yaşandı. H.İ.A. üzerinde bulunan ruhsatsız tabanca ile S.A’ya ateş etti. Aldığı kurşunla yaralanan S.A. olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesine sevk edildi. H.İ.A. olayda kullandığı tabanca ile birlikte jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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