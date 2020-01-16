YURTHABER
  4. Samsun’un “cazibe merkezlerine” 10 milyon TL hibe

Samsun’un “cazibe merkezlerine” 10 milyon TL hibe

SAMSUN HABERLERİ  | 16.01.2020 18:42 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2019 yılında ilan edilen Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında Samsun’da 3 proje 10 milyon TL hibe kazandı.Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) 2020 yılı Ocak ayı Yönetim Kurulu Toplantısı bugün Çorum’da gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2019 yılında ilan edilen Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında Samsun’da 3 proje 10 milyon TL hibe kazandı.
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) 2020 yılı Ocak ayı Yönetim Kurulu Toplantısı bugün Çorum’da gerçekleştirildi. Toplantıda OKA 2019 Yılı Yönetim Kurulu Başkanı Amasya Valisi Dr. Osman Varol görevi 2020 yılı dönem başkanlığını yürütecek Çorum Valisi Mustafa Çiftçi’ye devretti. Bu süre zarfında Samsun Valisi Osman Kaymak’ın da başkanvekilliği görevini yapacağı duyuruldu.
Toplantıda yaptığı konuşmada Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2019 yılında ilan edilen Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamına Samsun’un da dahil olduğunu söyleyen Dr. Osman Varol, “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yeşilyurt Meslek Yüksek Okulu ile Hassas Döküm Teknikeri Eğitim Atölyesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Samsun İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) İşlik Kapasitesinin Artırılması ve Ortak Kullanım Atölyesi Kurulması Projesi ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odası ile Samsun Lojistik Merkez Yatay Kapalı Depo Yapım Projesi desteklenmeye hak kazanmıştır. Bölgemize bu projeler ile birlikte yaklaşık 10 milyon TL hibe kazandırılmıştır. Ayrıca, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan Sosyal Gelişme Mali Destek Programı kapsamında bölgemizden iki proje başarılı bulunarak 2020 yılında uygulanmaya başlanacaktır” diye konuştu.
2019 yılında yapılan faaliyet ve destekleri de anlatan Varol görev devir teslimi öncesinde, “Bilindiği üzere Ajansımızda Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi alfabetik sıraya göre ve birer yıl olmak üzere bölgemizdeki 4 ilimizin valileri tarafından yerine getirilmektedir. Bu kapsamda 2020 yılı dönem başkanlığı Çorum Valisi Mustafa Çiftçi tarafından yürütülecektir. Bu süre zarfında Samsun Valisi Osman Kaymak da başkanvekilliği görevini üstlenecektir. Bu vesile ile 2019 yılı boyunca süren bizim dönem başkanlığımız süresince bize her türlü desteğini esirgemeyen yönetim kurulu üyelerimize ve kalkınma ajansımız tarafından kuruluşundan bugüne kadar başarıyla yürütülen tüm çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bundan sonra da ajansımızın çalışma ve hizmetlerinin aynı hızla ve daha büyük başarılarla devam edeceğine inanıyorum” sözlerini kullandı.
Toplantı gündem maddelerinin görüşülmesi ve 2020 yılı dönem başkanlığı devir teslimi töreni ile sona erdi. Toplantıya Samsun Valisi Osman Kaymak ve Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı’nın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Çetin Başaranhıncal, OKA Genel Sekreteri Mevlut Özen ve Ajans temsilcileri katıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Babacan'ın partisiyle ilgili flaş gelişme! 20 Ocak deniyordu ama... Babacan'ın partisiyle ilgili flaş gelişme! 20 Ocak deniyordu ama...
‘Sağlıklı Üret, Güvenle Tüket’‘Sağlıklı Üret, Güvenle Tüket’
Mağazalardan hırsızlık yapan kadınlar serbestMağazalardan hırsızlık yapan kadınlar serbest
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede

Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

Tehlikeli kavşakta çözüm arayışı

Tehlikeli kavşakta çözüm arayışı

Hisarcık’ta elektrik sayaçlarının zamanında okunmaması tepki çekiyor

Hisarcık’ta elektrik sayaçlarının zamanında okunmaması tepki çekiyor

Samsun Namaz Vakitleri 16 Ocak Perşembe

İmsak
06:21
Sabah
07:51
Öğle
12:49
İkindi
15:15
Akşam
17:37
Yatsı
19:02

Samsun Nöbetçi Eczaneler16 Ocak Perşembe

Canik Eczanesi
Ilkadim
Çapa Eczanesi
Ilkadim
Garipoğlu Eczanesi
Ilkadim
Vitamin Eczanesi
Atakum
Kurupelit Eczanesi
Kurupelit
Derecik Eczanesi
Derecik
Saral Eczanesi
Tekkekoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Memurlar bordro yakıp ısındı

Memurlar bordro yakıp ısındı

Samsun'da cinsel istismar zanlısı tutuklandı

Samsun'da cinsel istismar zanlısı tutuklandı

AK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklaması

AK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklaması

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

Türk Telekom CEO’su Bozkurt: Hedefimiz dünyayı konuşturan Türk olmak

Türk Telekom CEO’su Bozkurt: Hedefimiz dünyayı konuşturan Türk olmak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.