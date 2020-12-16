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Samsun'un girişinde HES kodu uygulaması

SAMSUN HABERLERİ  | 16.12.2020 15:21 | Son Güncelleme

Samsun'un girişinde HES kodu uygulaması

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada, vatandaşlar kent merkezine, Hayat Eve Sığar (HES) koduna bakılarak alınıyor.

Emniyetten yapılan yazılı açıklamada, kentin giriş noktalarında HES kodu sorgulama işlemleri gerçekleştirildiği belirtildi.

HES kodu sorgulama işlemlerinin Ankara, Ordu ve Sinop güzergahındaki kara yolu üzerinde bulunan kontrol noktalarında yapıldığı belirtilen açıklamada, "HES kodu olmayan vatandaşlarımızın bir an önce HES kodu almalarını önemle rica ediyoruz. Sağlığınız söz konusuysa daha da hassasız. Siz de gerekli hassasiyeti ve özeni gösterirseniz bu salgını yenebiliriz. Tedbirlere uyalım, birbirimizden sorumlu olduğumuzu unutmayalım." ifadeleri kullanıldı.

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