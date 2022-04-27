YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun'un gürültü düzeyi "gürültü haritası" ile ortaya konulacak

Samsun'un gürültü düzeyi "gürültü haritası" ile ortaya konulacak

27.04.2022 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kentte eğlence yerleri, sanayi tesisleri ile kara ve demir yollarında seviye belirlendikten sonra gürültü kirliliğinin ses kırıcı ve ses yutucu gibi önlemlerle azaltılması hedefleniyor - Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir: - "Özellikle araç trafiği noktasında, ana arterlerde 24 saat gürültü söz konusu. Planın ortaya çıkaracağı projeksiyonda projelerimizi geliştireceğiz"

Samsun Büyükşehir Belediyesince, kentin gürültü haritasının çıkartılmasının ardından gürültü kirliliğinin önlenmesine yönelik çalışmalar hayata geçirilecek.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığınca hazırlanan "Stratejik Gürültü Haritaları ve Eylem Planı" kapsamında kent genelindeki eğlence yerleri, sanayi tesisleri ile kara ve demir yollarının gürültü düzeyinin yanı sıra gürültüye maruz kalan yerleşim alanları belirlenecek.

Bu kapsamda frekans çevre ölçüm mühendislik firmasınca gürültü kirliliğinin yaşandığı alanlarda ölçümleme çalışmalarına başlandı. Tespitlerin sona ermesinin ardından kirliliğin bulunduğu alanlara ses kırıcı ve ses yutucular yerleştirilerek, gürültünün azaltılması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AA muhabirine, gürültü kirliliğinin her yaş grubundan insan yaşamına pek çok olumsuz etkisi bulunduğunu söyledi.

Gürültü kirliliğinin insanlarda verimliliğin azalmasına neden olabildiğini anlatan Demir, bu nedenle gürültü kirliliğiyle ilgili çalışma yapacaklarını belirtti.

- "Yaptığımız projelerin yeni gürültü oluşturmaması için gayret sarf ediyoruz"

Demir, kentte yaklaşık 160 kilometre kara yolu, 6 kilometre demir yolu, 65 kilometre hafif raylı sistem, 60 eğlence merkezi ve 2 sanayi sitesi bulunduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu çalışmayı çok önemsiyoruz. Özellikle araç trafiği noktasında, ana arterlerde 24 saat gürültü söz konusu. Planın ortaya çıkaracağı projeksiyonda, projelerimizi geliştireceğiz. Özellikle ses kırıcılar, ses yutucular... Yaptığımız projelerin yeni gürültü oluşturmaması için özel gayret sarf ediyoruz. Yeni bulvarlarımızı böyle projelendiriyoruz. Bu konuda yerel yönetimlerde iyi bir vizyonla nitelikli çalışmayla örnek oluşturmayı da hedefliyoruz."

Ortaya koyacakları çalışmalarla daha huzurlu ve mutlu bir kent ortaya çıkmasını hedeflediklerini vurgulayan Demir, "İnsan hayatında çok önemli gürültü kirliliği. Bunu çoğu zaman insanlar fark etmeyebiliyor. Gerekli tedbirleri almadığınız, sürekli gürültüye maruz kaldığınızda çok ciddi fiziksel, bedensel rahatsızlıklara da muhatap olabiliyorsunuz." diye konuştu.

Demir, yürüttükleri çalışmalarla kent hayatında fark ortaya koyacaklarını dile getirerek, "Kentlerimizi oluştururken, planlamalar yaparken gürültü konusu çok fazla gündemimizde olmadı. Samsun'da bu farkındalığı sadece merkezimizde değil, ilçelerimizde de yapacağız. Mutlu insanların yaşadığı, havasını, toprağını, suyunu, insanını koruyan, mutlu eden, onu ön plana alan bir vizyonu ortaya koyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Savaş mağduru 10 yaşındaki Kyra Türkiye'de yeniden resim yapmaya başladıSavaş mağduru 10 yaşındaki Kyra Türkiye'de yeniden resim yapmaya başladı

Samsun Namaz Vakitleri 27 Nisan Çarşamba

İmsak
03:54
Sabah
05:31
Öğle
12:37
İkindi
16:26
Akşam
19:34
Yatsı
21:04

Samsun Nöbetçi Eczaneler27 Nisan Çarşamba

Başaran Eczanesi
Ilkadim
Medis Eczanesi
Ilkadim
Hasköy Nalan Eczanesi
Canik
Mengel Eczanesi
Atakum
Başak Eczanesi
Atakum
Merkez Eczanesi
Tekkekoy
Alaçam Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Olaylar karıştı! Klozete düşen telefonu alırken kafası sıkıştı

Olaylar karıştı! Klozete düşen telefonu alırken kafası sıkıştı

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

MasterChef Türkiye müjdesi sonrası flaş iddia!

MasterChef Türkiye müjdesi sonrası flaş iddia!

İki kolunu kaybetti ama annesinden elini tutmasını istiyor

İki kolunu kaybetti ama annesinden elini tutmasını istiyor

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.