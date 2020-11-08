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Samsun'un hava kalitesinin korunması için kömür denetimi

SAMSUN HABERLERİ  | 08.11.2020 14:56 | Son Güncelleme

Samsun'un hava kalitesinin korunması için kömür denetimi

Samsun'un hava kalitesinin korunması için kömür denetimi

Samsun Büyükşehir Belediyesi, hava kirliliğine neden olan kalitesiz kömür satışına yönelik denetim yapıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kette hava kirliliğinin önlenmesi için eylül ayından bu yana kömür satışları denetleniyor.

Samsun Valiliği İl Mahalli Çevre Kurulunun 2020 yılı kararları gereğince 17 ilçedeki çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, kooperatif ve firmaların katı yakıt satış belgelerini kontrol ederek, sattıkları kömürlerden 5 kiloluk üçer numune alıyor.

Numunelerden birini firmada bırakıp diğerini de yedek numune olarak belediyede bekleten ekipler, üçüncü numuneyi ise incelenmek üzere Ankara Akredite Laboratuvarı'na gönderiyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, denetimlerde kalite ve standartlara aykırı kömüre rastlanmadığına, denetimlerin kış mevsimi boyunca süreceğine işaret etti.

Kaçak ve kalitesiz kömürlerin satışının yasak olduğunu hatırlatan Demir, kurallara uymayıp çevre ve insan sağlığını tehlikeye atanlara karşı mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

Sağlık kalitesini düşüren hava kirliliğininin, gizli katil olarak kabul edildiğine dikkati çeken Demir, "Yaşadığımız çevrenin korunması ve iyileştirilmesi için belediye olarak biz de üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Isınmadan kaynaklanan hava kirliliği yönetmeliği 4'üncü maddesinde satışa sunulan katı yakıtların denetimi ve idari yaptırım kararını verme yetkisine sahibiz. Bu nedenle kurallarına uymayıp havayı kirletenlere karşı vatandaşlarımızdan yanımızda olup bizimle iletişime geçmelerini arzu ediyoruz. Hava kirliliğiyle mücadele herkesin vatandaşlık görevi." ifadesinde bulundu.

Samsunun, deniziyle, doğasıyla, havasıyla dünyanın en güzel şehirlerinden birisi olduğunu aktaran Demir, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla bu özelliklerini korumamız lazım. Bunun için de ferdi olarak yapmamız ve uymamız gereken kurallar var. Evlerimizi ısıtmak için ucuz ve kalitesiz kaçak kömürleri kullanmamalıyız. Kullananları bildirmeliyiz. Her yıl baca ve soba borularımızı temizletmeliyiz. Sanayi tesislerinin bacalarına filtre takmalıyız. Kalorifer ve doğal gaz kazanlarının periyodik bakımlarını yaptırmalıyız. Yeni yerleşim yerlerinde merkezi ısıtma sistemleri kullanılmalı, kalorifercileri ateşçi kurslarına göndermeliyiz."

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