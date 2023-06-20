Samsun’un mayıs ayı kaza bilançosu: 6 ölü, 527 yaralı

Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre trafikte kural tanımayan ve tedbirlere uymayan sürücü ve vatandaşlar 2023 yılının Mayıs ayında da birçok acının yaşanmasına sebep oldu. 2023 Mayıs ayında Samsun’da 378’i ölümlü-yaralamalı ve 435’i maddi hasarlı toplamda 813 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 6 kişi hayatını kaybetti, 527 kişi yaralandı.

TÜRKİYE GENELİNDE 258 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Türkiye genelinde mayıs ayında 48 bin 380 kaza meydana geldi. Bu kazaların 210’u ölümlü kaza olarak kayıtlara geçti. Kazalarda 275 kişi hayatını kaybetti, 31 bin 746 kişi ise yaralandı.

ARAÇLARIN CİNSLERİ

Türkiye genelinde ölümlü-yaralanmalı trafik kazasına karışan araçların cinsine bakıldığında ise 924’ünü bisiklet, 5’ini at arabası, bin 598’ini motorlu bisiklet, 6 bin 595’ini motosiklet, 17 bin 85’ini otomobil, 844’ünü minibüs, 4 bin 936’sını kamyonet, 627’sini kamyon, 831’ini çekici, 641’ini otobüs, 231’ini traktör, 7’sini arazi taşıtı, 85’ini özel amaçlı, 32’sini iş makinesi, 26’sını ambulans, 9’unu tanker, 4’ünü tren, 8’ini tramvay ve 741’ini diğer araçlar oluşturdu.

