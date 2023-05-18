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Samsun’un nisan ayı kaza bilançosu: 2 ölü, 581 yaralı

18.05.2023 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da nisan ayında polis bölgesinde meydana gelen 794 trafik kazasında 2 kişi öldü, 581 kişi yaralandı.

Samsun’un nisan ayı kaza bilançosu: 2 ölü, 581 yaralı

Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre trafikte kural tanımayan ve tedbirlere uymayan sürücü ve vatandaşlar 2023 yılının Nisan ayında da birçok acının yaşanmasına sebep oldu. 2023 Nisan ayında Samsun’da 368’i ölümlü-yaralamalı ve 426 maddi hasarlı toplamda 794 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 2 kişi hayatını kaybetti, 581 kişi yaralandı.

TÜRKİYE GENELİNDE 258 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Türkiye genelinde nisan ayında 44 bin 901 kaza meydana geldi. Bu kazaların 207’si ölümlü kaza olarak kayıtlara geçti. Kazalarda 258 kişi hayatını kaybetti, 18 bin 413 kişi ise yaralandı.

ARAÇLARIN CİNSLERİ

Türkiye genelinde ölümlü-yaralanmalı trafik kazasına karışan araçların cinsine bakıldığında ise 610’ununu bisiklet, 8’ini at arabası, bin 140’ını motorlu bisiklet, 5 bin 165’ini motosiklet, 15 bin 835’ini otomobil, 718’ini minibüs, 4 bin 487’sini kamyonet, 567’sini kamyon, 716’sını çekici, 535’ini otobüs, 184’ünü traktör, 4’ünü arazi taşıtı, 89’unu özel amaçlı, 19’unu iş makinesi, 28’ini ambulans, 12’sini tanker, 3’ünü tren, 8’ini tramvay ve 608’ini diğer araçlar oluşturdu.

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