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SAMÜ’den “Usulden Yönteme: M. Fuad Köprülü’nün Edebiyat Tarihçiliği” Sempozyumu

SAMSUN HABERLERİ  | 29.11.2020 12:52 | Son Güncelleme

Samsun Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Samsun Üniversitesi Düşünce ve Sanat Araştırma Merkezi (DÜSAM) 4 Aralık Cuma günü “Usulden Yönteme: M.

SAMÜ’den “Usulden Yönteme: M. Fuad Köprülü’nün Edebiyat Tarihçiliği” Sempozyumu

Samsun Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Samsun Üniversitesi Düşünce ve Sanat Araştırma Merkezi (DÜSAM) 4 Aralık Cuma günü “Usulden Yönteme: M. Fuad Köprülü’nün Edebiyat Tarihçiliği” isimli sempozyum gerçekleştirecek. Ücretsiz ve herkese açık olan program, online toplantı platformu üzerinden düzenlenecek.
M. Fuad Köprülü’yü doğumunun 130. yılında anmayı arzulayan sempozyum dünyanın saygın üniversitelerinden Türk Dili ve Edebiyatı alanında çalışan önemli akademisyen ve araştırmacıları ağırlayacak. Washington Üniversitesi’nden Selim Sırrı Kuru’nun “Edebiyatı Dizgeye Getirmek: Köprülü’nün İlk Darbesi Olarak ’Türk Edebiyatı Tarihinde Usul’” başlıklı açılış konuşmasıyla başlayacak etkinlikte üç farklı panelde on bir konuşmacı yer alacak. Köprülü’nün 1913 tarihli “Türk Edebiyatı Tarihinde Usul” makalesini mercek altına alacak sempozyum Köprülü’nün Türk edebiyat tarihçiliğine ilişkin önerdiği yeni “usul”ü yirminci asır bilimselci “yöntem” tasarımıyla ilişkisi eşliğinde bir kritiğe tabi tutmayı amaçlıyor. Bununla beraber program edebiyat tarihçiliği ve Türk edebiyat tarihi yazımının genel sorunlarına dair konuşmalar da barındırıyor.

SAMÜ’den “Usulden Yönteme: M. Fuad Köprülü’nün Edebiyat Tarihçiliği” Sempozyumu

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