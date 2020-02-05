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SAMULAŞ’tan 600 öğrenciye toplu taşıma eğitimi

SAMSUN HABERLERİ  | 05.02.2020 14:29 | Son Güncelleme

Samsun’un ulaşım ihtiyacını karşılayan SAMULAŞ A.Ş., bir yandan da gelecek nesilleri bilinçlendiriyor.

Samsun’un ulaşım ihtiyacını karşılayan SAMULAŞ A.Ş., bir yandan da gelecek nesilleri bilinçlendiriyor. Eğitim projesi kapsamında bugüne kadar 13 okulda 600 öğrenciye uygulamalı toplu taşıma eğitimi verildi.
SAMULAŞ A.Ş.’de “Gelecek Nesiller Bilinçleniyor” isimli proje kapsamında çocuklara toplu taşıma araçlarının daha güvenli kullanılması için uyulması gereken kurallar ve toplu ulaşımın kente, çevreye ve ülke ekonomisine sağladığı faydalar anlatılıyor. “Bugünün küçükleri yarının büyükleridir” anlayışıyla planlanan proje kapsamında, 13 okulda yaklaşık 600 öğrenci sınıflarında aldıkları eğitim sonrasında otobüs, tramvay ve teleferiğe bindirilerek öğretici ve eğlenceli bir şekilde öğrendikleri bilgileri uygulama fırsatı yakalıyor.
Okul idareci ve öğretmenlerinin de memnun kaldığı eğitim projesinin çocukların toplu taşıma araçlarını kullanımı konusunda faydalı olduğu gözlenirken, eğitim ve etkinliklerin 18 farklı okulda 630 öğrenciyle devam edeceği belirtildi.
Personelin yetkinliklerini arttırmak için hizmet içi eğitimlere de büyük önem verdiğini ifade eden SAMULAŞ Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı, “2018 yılı içerisinde 99 farklı konuda eğitim alan SAMULAŞ personeli, 2019 yılında ise 104 farklı konuda eğitimden geçti. Bugüne kadar 2 bin 445 personelimiz hizmet içi eğitim alırken, bu yıl içerisinde ise 121 farklı konuda 3 bin 425 personelin eğitime tabi tutulmasını hedefliyoruz. Verilen bu hizmet içi eğitimlerin personellerimizin kişisel gelişimine katkısı olduğu kadar yolcularımızın günlük yaşantısında kullandığı tramvay, otobüs, teleferik ve otopark hizmetlerimizde yaşadıkları problemleri de en aza indirmeyi amaçlamaktayız” dedi.

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