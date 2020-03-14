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  4. San Kuaför CEO’su Mustafa Batur bir ilke imza atıyor

San Kuaför CEO’su Mustafa Batur bir ilke imza atıyor

OSMANİYE HABERLERİ  | 14.03.2020 12:11 | Son Güncelleme

Yaptığı sıra dışı değişimlerle güzellik ve kozmetik alanında Türkiye’yi dünyaya tanıtan Mustafa Batur, Paris’te 3 bin kuaföre eğitim vermeye hazırlanıyor.Güzellik sektöründe yapmış olduğu değişimlerle adından sıkça söz ettiren San Kuaför CEO’su Mustafa Batur, yurt dışındaki kuaförlerinde ilgi odağı haline geldi.Türk kuaförlerin kaliteli hizmet verdiğini vurgulayan Batur, şimdi de yurt dışında ki 3 bin kuaförün eğitimi için Fransa’nın Paris kentinde eğitim organizasyonu düzenlemeye hazırlandığını söyledi.Mustafa Batur, “Bu eğitimle birlikte Türk kuaförlerin ne kadar iyi olduğunu bütün dünyaya göstermek olacak hedefim” dedi.

San Kuaför CEO’su Mustafa Batur bir ilke imza atıyor

Yaptığı sıra dışı değişimlerle güzellik ve kozmetik alanında Türkiye’yi dünyaya tanıtan Mustafa Batur, Paris’te 3 bin kuaföre eğitim vermeye hazırlanıyor.
Güzellik sektöründe yapmış olduğu değişimlerle adından sıkça söz ettiren San Kuaför CEO’su Mustafa Batur, yurt dışındaki kuaförlerinde ilgi odağı haline geldi.
Türk kuaförlerin kaliteli hizmet verdiğini vurgulayan Batur, şimdi de yurt dışında ki 3 bin kuaförün eğitimi için Fransa’nın Paris kentinde eğitim organizasyonu düzenlemeye hazırlandığını söyledi.
Mustafa Batur, “Bu eğitimle birlikte Türk kuaförlerin ne kadar iyi olduğunu bütün dünyaya göstermek olacak hedefim” dedi.

San Kuaför CEO’su Mustafa Batur bir ilke imza atıyor

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