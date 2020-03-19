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San Kuaför kurucusu Mustafa Batur Avrupa’ya açılıyor

OSMANİYE HABERLERİ  | 19.03.2020 10:40 | Son Güncelleme

San Kuaför kurucusu Mustafa Batur, 2019 yılında hız kazandırdığı şubelere 2020 yılında da devam edeceğini bildirdi.Kuaför alanında yaptığı başarılar ile tanınan ve son yıllarda göstermiş olduğu yükselişle kuaförlük sektöründe iş dünyasının en önemli haline gelen Mustafa Batur açacağı yeni şubelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

San Kuaför kurucusu Mustafa Batur Avrupa’ya açılıyor

San Kuaför kurucusu Mustafa Batur, 2019 yılında hız kazandırdığı şubelere 2020 yılında da devam edeceğini bildirdi.
Kuaför alanında yaptığı başarılar ile tanınan ve son yıllarda göstermiş olduğu yükselişle kuaförlük sektöründe iş dünyasının en önemli haline gelen Mustafa Batur açacağı yeni şubelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Avrupa’ya açılacağını kaydeden Batur, “Her seneye neredeyse 3 şube sığdırarak ilerliyoruz. 2020 yılında Avrupa’ya açılıp kuaför sektöründe olan başarımızı ve kurduğum San Kuaför markasını Avrupa’da da ilk sıralara taşıma hedefinde bulunacağım” dedi.
Mustafa Batur’un bu açıklamalarından sonra medya ve güzellik dünyası gözünü San Kuaföre çevirdi. Batur’un salonuna gelen ünlülerin sayısında da büyük bir artış göründü.

San Kuaför kurucusu Mustafa Batur Avrupa’ya açılıyor

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