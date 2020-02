Sanal alem ile ilgili gerçekler

Irak’ın Duhok şehrinde yaşayan sosyal medyanın influencerlarından biri olan Fatihi Mahmood Ismael, sanal hayata dikkat çekmek amacı ile yaptığı açıklamada, “landan çok farklı sunum çılgınlığından tutun da insanların his duygularını suistimal edenler ile dolu olduğunu maalesef görmekteyiz. Değerli takipçilerimden ricam sanal alemde her gördüklerine inanmamalarıdır” dedi.

Kendisine ait sosyal paylaşım sayfalarında açıklama yapan Ismael “Olandan çok farklı sunum çılgınlığından tutun da insanların his duygularını suiistimal edenler ile dolu olduğunu maalesef görmekteyiz ve bunlara karşı çok duyarlı olunmasını diliyorum. Çünkü çoğu paylaşımlara baktığımızda paylaşan insanların normal yaşamın çok uzağında paylaşımlar yaptığını görüyoruz ve bu tarz paylaşımlar takipçileri ister istemez kötü yönde etkileyebiliyor. Değerli takipçilerimden ricam sanal alem de her gördüklerine inanmamalarıdır” diye konuştu.