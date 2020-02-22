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Sanal alem ile ilgili gerçekler

ŞIRNAK HABERLERİ  | 22.02.2020 14:36 | Son Güncelleme

Irak’ın Duhok şehrinde yaşayan sosyal medyanın influencerlarından biri olan Fatihi Mahmood Ismael, sanal hayata dikkat çekmek amacı ile yaptığı açıklamada, “landan çok farklı sunum çılgınlığından tutun da insanların his duygularını suistimal edenler ile dolu olduğunu maalesef görmekteyiz.

Sanal alem ile ilgili gerçekler

Irak’ın Duhok şehrinde yaşayan sosyal medyanın influencerlarından biri olan Fatihi Mahmood Ismael, sanal hayata dikkat çekmek amacı ile yaptığı açıklamada, “landan çok farklı sunum çılgınlığından tutun da insanların his duygularını suistimal edenler ile dolu olduğunu maalesef görmekteyiz. Değerli takipçilerimden ricam sanal alemde her gördüklerine inanmamalarıdır” dedi.
Irak’ın Duhok şehrinde yaşayan sosyal medyanın influencerlarından biri olan Fatihi Mahmood Ismael, hayatımızın olmazsa olmazları arasında yer almış olan ve bazen de yaşam gerçekliğinin çok uzağında olan sanal hayata dikkat çekmek için paylaşımda bulundu. Gösteriş hastalığı ve başkalaşmışlığın en zirvede yaşandığı yerlerden biri olan internet ve sosyal medyaya dikkat çekmek için kendisine ait sosyal paylaşım sayfalarında paylaşımlar yapan Fatihi Mahmood Ismael, son zamanlarda gündemde olmak için sanal hayatta kendilerini farklı gösterme çabasına girmiş insanların ürediğini dile getirerek paylaştı.
Kendisine ait sosyal paylaşım sayfalarında açıklama yapan Ismael “Olandan çok farklı sunum çılgınlığından tutun da insanların his duygularını suiistimal edenler ile dolu olduğunu maalesef görmekteyiz ve bunlara karşı çok duyarlı olunmasını diliyorum. Çünkü çoğu paylaşımlara baktığımızda paylaşan insanların normal yaşamın çok uzağında paylaşımlar yaptığını görüyoruz ve bu tarz paylaşımlar takipçileri ister istemez kötü yönde etkileyebiliyor. Değerli takipçilerimden ricam sanal alem de her gördüklerine inanmamalarıdır” diye konuştu.

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