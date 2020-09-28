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Sanal Clinic ekibi Teknofest 2020’de Türkiye birincisi oldu

ERZURUM HABERLERİ  | 28.09.2020 13:17 | Son Güncelleme

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’te Eğitim Teknolojileri Alanında yarışan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri Kübra Kablan ile Yusuf Bayram Tuğlu, Sanal Clinic girişimleriyle TEKNOKENT bünyesinde ürettikleri Diagnosis Time ürünüyle 1.

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’te Eğitim Teknolojileri Alanında yarışan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri Kübra Kablan ile Yusuf Bayram Tuğlu, Sanal Clinic girişimleriyle TEKNOKENT bünyesinde ürettikleri Diagnosis Time ürünüyle 1. oldular.
"Milli teknoloji hamlesi" sloganıyla yola çıkan, Türkiye toplumunun teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini amaçlayan, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kurumları, medya kuruluşları ve üniversitelerinin desteğiyle bu yıl Gaziantep’te düzenlenen TEKNOFEST 2020’de Eğitim Teknolojileri Alanında, üniversite ve üzeri seviyesinde 179 proje arasından birincilikle ayrılan Sanal Clinic ekibine başarı ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi.
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Konuya ilişkin açıklama yapan Kübra Kablan ile Yusuf Bayram Tuğlu; kısa sürede ve pandemi ortamına rağmen yoğun çalışmaları sayesinde başarılı olduklarını vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Yerli ve Milli Türkiye hedefine ulaştıracak adımlara öncülük etmeleri için hedef büyütme tavsiyesinde bulunduğunu aktaran genç mucitler, bu nasihatların kendilerini yüreklendirdiğini ifade ettiler.
Birincilikle ayrılan Diagnosis Time ürünü hakkında da bilgi veren Tıp Fakültesi 5. Sınıf öğrencileri; bu ürünün Tıp Fakültesinde pratik eğitimlerin, vaka sunumlarının ve problem tabanlı öğrenimlerin online (çevrimiçi) ortamda yapılmasını sağladığını, öğrenciler için alternatifi olmayan bir online eğitim uygulaması olduğunu, testlerinin yapıldığını ve şu an için muadili olmayan bir sistem olduğunu belirttiler.
Sanal Clinic ekibi adına ödülü alan ve konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Kübra Kablan, ürünün ticarileşmeye hazır olduğunu, hazırladıkları sistemin birçok kamu kurumu ile teknoloji firmasının ilgisini çektiğini ancak önceliğin Atatürk Üniversitesi olduğunu dile getirdi. Kablan: “İlk Uygulamayı eğitim gördüğümüz üniversitemizde yapmak istiyoruz. Bu sayede üniversitemizi hem referans göstermeyi hem de Tıp Fakültesine verdiği öneme dikkat çekmeyi arzuluyoruz. Bu vesileyle; başta Rektörümüz Prof. Dr. Ömer Çomaklı olmak üzere bizlere destek olan herkese teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

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