Sanal dünya turizm için kurtarıcı olabilir

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgınından en çok etkilenen sektörlerden biri de turizm oldu. Yaşar Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. İge Pırnar, sektördeki gelişmeleri değerlendirerek, sanal etkinlik platformların çatısı altında sunulacak; sanal fuarlar, sanal müzeler ve sanal kongreler türü dijital uygulamaların turizm sektörünün kurtarıcıları olabileceğini söyledi. Yaşar Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. İge Pırnar, kısa vadede oldukça olumsuz etkileneceği öngörülen sektörde pazar payı oldukça düşse de iş turizminin iç pazarda süreceğinin öngörüldüğünü ifade etti. Prof. Dr. Pırnar, bireysel turizm faaliyetlerinde de yine iç turizmin ön plana çıktığını belirterek, "Çünkü pandemi sürecinde yapılan çalışmalar, insanların evlerine otomobilleri ile ulaşabilecekleri yerlere ziyareti tercih ettiklerini göstermekte. Dış turizmde ise hâlihazırda görünen eğilimlerde bu yaz dönemi için Türkiye’den aylık ya da sezonluk yazlık ev kiralama taleplerinin oluştuğu görülüyor" dedi.

Oteller için korona sertifikası

Oteller bağlamında da olumlu gelişmeler beklendiğini kaydeden İge Pırnar, "Kültür ve Turizm Bakanlığının sektör temsilcilerine belirttiği yol haritasında; otellerin yarı kapasite ile mayıs sonu gibi faaliyete geçebilmeleri öngörülmekte. Koruma uygulamaları perspektifinde otel çalışanların korumalı kıyafet ile hizmet vermeleri, sahil şezlong ve restoran masa sayılarının azaltılması, açık büfelerin hizmet vermemesi, otellerde sağlık personeli sayısının artırılarak 7/24 bulunması, müşterilerin ateşlerinin ölçülerek otellere kabulü gibi kurallar bulunmakta. Otellere yönelik talebin artırılması için korona sertifikası uygulamaları da planlanmakta. Sertifikasyonun her anlamda garanti ve güvence sağlamasının özelinde, uygulamaya geçileceği belirtilen turizm işletmelerinin alacakları ’korona’ sertifikası gibi önlemler talebi olumlu etkileyebilecek önemli uygulamalardır" diye konuştu.

Turizmin yiyecek-içecek alanında hizmet veren restoranların evlere servise yöneldiklerinin görüldüğünü hatırlatan İge Pırnar, "Bu siparişlerde pişirilmiş hazır menülerin gönderilmesinin yanı sıra kişisel taleplere özel, evde pişirilecek yemek, pizza vb. malzemelerinin gönderilmesi ve özel siparişlerin hazırlanması COVİD-19 salgınından sonra özellikle yaygınlaşmaya başladı" diyerek önümüzdeki dönemde yiyecek sektöründeki gelişmelerin bu yönde sürmesinin beklendiğini söyledi.

Prof. Dr. Pırnar, turistlerin pazar bölümlendirmesi bağlamında yurt dışında yapılan çalışmaların gençlerin ve gelir durumu yüksek grupların; ileri yaşlı gruplara ve gelir durumu düşük kişilere göre bu salgında turizme daha olumlu baktığını ve seyahat etme isteğinde bulunduğunu gösterdiğini ifade etti.

Çin’de uygulamaya geçen sanal fuarcılık faaliyetlerinin ülkemizde de ulusal ve uluslararası boyutta yaygınlaştırılması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. İge Pırnar, "Bu tür sanal fuarlarda; üç boyutlu sistemde ticari fuar alanları, sergiler ve stantlar gezilerek alıcı ve satıcılar sanal ortamda buluşabilmekte. Yine sanal ortamda online siparişler ve işlemler gerçekleştirilebilmektedir. Bu bağlamda, internette sanal etkinlik platformlarının kurularak, sanal ticari fuarların, sanal iş fuarlarının ve sanal kongrelerin bu platformların altında toplandığı görülmekte. Canlı webinarlar yani ağ üzerinden yapılan seminerler, dijital içerik, 7/24 sürekli müşteri ilişkileri ile desteklenen bu sistemler oldukça popüler olmaya ve klasik uygulamaların yerini almaya başladı" diyerek önerilerde bulundu.