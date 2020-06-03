Sanal fuar "Shoedex", yoğun ilgi nedeniyle uzatıldı

İZMİR (AA) - Ayakkabı ve saraciye sektörlerinin ilk sanal fuarı niteliğindeki Shodex2020 Ayakkabı ve Saraciye Fuarı'nın yoğun ilgi nedeniyle 4 Haziran'a kadar uzatıldığı bildirildi.

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, yaptığı açıklamada Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve İZFAŞ ile Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) katkılarıyla düzenledikleri fuarda 3 günlük periyotta 31 katılımcı firma ile 50 ülkeden 250'yi aşkın alıcının www.shoedex.events adresinde buluştuğunu ifade etti.

Fuarda 3 günde binin üzerinde ikili iş görüşmesinin gerçekleştiğini kaydeden Zandar, şu değerlendirmede bulundu:

"Katılımcıların yoğun ilgi göstermesi nedeniyle fuarımızı Ticaret Bakanlığı onayıyla 4 Haziran'a kadar uzattık. Dijital kanalların tüm enstrümanlarını kullanarak, tüm dijital alanlardan beslenerek yoğun bir sosyal medya kampanyasıyla çok kanallı bir strateji yürütüyoruz. Fuarda ilave edilen 4. günde yoğun ilgi nedeniyle ajandamıza son anda dahil ettiğimiz 300’den fazla ikili iş görüşmesini gerçekleştireceğiz."