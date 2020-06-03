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Sanal fuar "Shoedex", yoğun ilgi nedeniyle uzatıldı

İZMİR HABERLERİ  | 03.06.2020 17:10 | Son Güncelleme

Sanal fuar "Shoedex", yoğun ilgi nedeniyle uzatıldı

İZMİR (AA) - Ayakkabı ve saraciye sektörlerinin ilk sanal fuarı niteliğindeki Shodex2020 Ayakkabı ve Saraciye Fuarı'nın yoğun ilgi nedeniyle 4 Haziran'a kadar uzatıldığı bildirildi.

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, yaptığı açıklamada Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve İZFAŞ ile Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) katkılarıyla düzenledikleri fuarda 3 günlük periyotta 31 katılımcı firma ile 50 ülkeden 250'yi aşkın alıcının www.shoedex.events adresinde buluştuğunu ifade etti.

Fuarda 3 günde binin üzerinde ikili iş görüşmesinin gerçekleştiğini kaydeden Zandar, şu değerlendirmede bulundu:

"Katılımcıların yoğun ilgi göstermesi nedeniyle fuarımızı Ticaret Bakanlığı onayıyla 4 Haziran'a kadar uzattık. Dijital kanalların tüm enstrümanlarını kullanarak, tüm dijital alanlardan beslenerek yoğun bir sosyal medya kampanyasıyla çok kanallı bir strateji yürütüyoruz. Fuarda ilave edilen 4. günde yoğun ilgi nedeniyle ajandamıza son anda dahil ettiğimiz 300’den fazla ikili iş görüşmesini gerçekleştireceğiz."

Zandar, şirketlerin artık yapay zeka, dijital dönüşüm, blok zinciri arasında stratejilerini belirlediğini vurgulayarak, Türkiye'nin teknolojiyi satın alma oranı en yüksek ülkelerden biri olduğuna işaret etti.

- "Çin'den önce yapmamız önemliydi"

Teknoloji üretiminde ise geri kalındığını savunan Zandar, sanal fuarların dijital adaptasyonu hızlandıran bir süreç olduğuna dikkati çekti.

Zandar, Türkiye’nin ayakkabı üretiminde dünyada 6'ncı sırada yer aldığına değinerek, şunları kaydetti:

"Ayakkabı üretiminin yüzde 61'ini tek başına karşılayan Çin’den önce bu fuarı yapmamız çok önemliydi. Dinamik bir yapıya ve genç bir kitleye sahip, her geçen gün gelişen ayakkabı ve saraciye sektörü son 10 yılda ciddi bir ivme kaydederek ihracatını yaklaşık 2,5 kat artırdı. Sanal fuarlarla birlikte sinerjisi yüksek olan bu sektöre başka bir boyut getirdik. Günün sonunda güncel, çağın yeniliklerini takip eden ihracatçılar olarak tüm paydaşlarımızla beraber sürdürülebilir, katma değerli, dijitale adapte olmuş bir ihracat planıyla global markalar haline geleceğiz. Dijitalden aldığımız güç ile belki de markalaşmada dünya ile yarışacağız."

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