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Sanal ortamda asansör kazalarını yaşadılar

BURSA HABERLERİ  | 19.02.2020 14:54 | Son Güncelleme

Osmangazi Belediyesi, vatandaşlara asansörlerde yaşayabilecekleri güvenlik sorunlarını sanal gerçeklik gözlüğü ile deneyimleme fırsatı sundu.

Osmangazi Belediyesi, vatandaşlara asansörlerde yaşayabilecekleri güvenlik sorunlarını sanal gerçeklik gözlüğü ile deneyimleme fırsatı sundu. Sanal gerçeklik gözlüğü takan vatandaşlar, güvensiz asansörleri kullanmaları durumunda yaşayabilecekleri kötü senaryolar hakkında bilgi sahibi oldu.
Osmangazi Belediyesi ve Asansör Denetleme A Tipi Muayene Kuruluşu RoyalCert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş. ortak çalışması ile gerçekleştirilen ‘Güvensiz Asansör Gerçekleri’ 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda gerçekleşti. 3 Boyutlu VR Sanal Gerçeklik oyun gözlüğü ile yapılan etkinlikte, periyodik asansör muayenesinin önemine dikkat çekildi. Etkinlikte vatandaşlara kırmızı etiketli asansörlere binilmesi halinde yaşanabilecekler simülasyon standında yaşatıldı. 3 farklı aşamadan oluşan simülasyon uygulamasında ilk olarak kırmızı etiketli asansöre binme durumunda yaşanan kaza gösterildi. İkinci aşamada ise kabin gelmeden asansöre binmenin tehlikesine dikkat çekildi. Son aşamada kata gelmeyen ve yarıda kalan asansörden çıkmaya çalışmak durumunda yaşanacak kaza anı gözler önüne serildi.
Etkinliğe katılan Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Raif Endar ve Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürü Erhan Altıparmak da, sanal gerçeklik gözlüğü ile kırmızı etiketli asansörlerde karşılaşabilecekleri tehlikeli durumları tecrübe etti.

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