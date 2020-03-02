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  4. Sanat Akademisi resim bölümü, yeni öğrencilerini bekliyor

Sanat Akademisi resim bölümü, yeni öğrencilerini bekliyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 02.03.2020 15:39 | Son Güncelleme

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in sanata yönelik vizyonu doğrultusunda Kartallı çocukların ve gençlerin; sanat ile tanıştırılması ve sanatsal gelişimlerine katkı sağlaması amacıyla faaliyetlerini yürüten Sanat Akademisi, 9-16 yaş arası çocuklara; kara kalem, resim ve teorik derslerin verileceği Resim Kursu için giriş sınavı düzenliyor.2-20 Mart 2020 tarihleri arasında yapılacak olan Resim Kursu başvurularının ardından, gerekli şartları sağlayan öğrenciler için 28 Mart 2020 Cumartesi, Kartal Belediyesi Organik Pazar Etkinlik Çadırı’nda yetenek sınavı düzenlenecek.

Sanat Akademisi resim bölümü, yeni öğrencilerini bekliyor

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in sanata yönelik vizyonu doğrultusunda Kartallı çocukların ve gençlerin; sanat ile tanıştırılması ve sanatsal gelişimlerine katkı sağlaması amacıyla faaliyetlerini yürüten Sanat Akademisi, 9-16 yaş arası çocuklara; kara kalem, resim ve teorik derslerin verileceği Resim Kursu için giriş sınavı düzenliyor.
2-20 Mart 2020 tarihleri arasında yapılacak olan Resim Kursu başvurularının ardından, gerekli şartları sağlayan öğrenciler için 28 Mart 2020 Cumartesi, Kartal Belediyesi Organik Pazar Etkinlik Çadırı’nda yetenek sınavı düzenlenecek.

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