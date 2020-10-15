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Sanat Çarşısında rüya kapanı yapmayı öğrendiler

MERSİN HABERLERİ  | 15.10.2020 11:42 | Son Güncelleme

Mezitli Belediyesi Sanat Çarşısına gelen vatandaşların, uzman eğitimcilerden ücretsiz olarak rüya kapanı yapmayı öğrendikleri bildirildi.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, açıldığı günden bu yana Mersinlilerin ilgi odağı olan Sanat Çarşısı esnafları yine sıra dışı bir etkinliğe imza attı.

Mezitli Belediyesi Sanat Çarşısına gelen vatandaşların, uzman eğitimcilerden ücretsiz olarak rüya kapanı yapmayı öğrendikleri bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, açıldığı günden bu yana Mersinlilerin ilgi odağı olan Sanat Çarşısı esnafları yine sıra dışı bir etkinliğe imza attı. Farklı yaş ve meslek gruplarından onlarca Sanat Çarşısı müdavimi, verilen talimatları uygulayarak rüya kapanı yaptı. Mezitli Down Kafe içerisinde bulunan Sanat Çarşısının ücretsiz olarak gerçekleştirdiği atölye çalışmalarına Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın eşi Sembol Tarhan da katıldı.
Sanat Çarşısına gösterilen ilginin kendisini son derece mutlu ettiğini söyleyen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Mezitli kültür ve sanat alanında çok önemli etkinliklerin merkezi haline geldi. Şimdi bu etkinlik alanlarımızdan bir tanesi de Mezitli Belediyesi Sanat Çarşımız oldu. Sanat Çarşımız açık alanda olması nedeniyle pandemi döneminde en güvenli alanlardan da birisi. İnsanlarımızın buralara gelmesinden, gerçekleştirilen etkinliklere katılmasından dolayı son derece mutluyuz. Dans etkinliği yapıyoruz, Mersin’in her yerinden onlarca vatandaşımız gelerek güzel zamanlar geçiriyor. Müzik dinletisi yapıyoruz, yüzlerce vatandaşımız kendisini müziğin ve çarşımızın büyülü güzelliğine bırakıyor. Kısa sürede virüsün etkisini azaltması ümidiyle bu mekanda çok daha büyük etkinlikler yapabilmeyi ümit ediyoruz” dedi.
Mezitli Sanat Çarşısını daha geniş kitlelere duyurabilmek amacıyla başlattıkları sanatsal ve sosyal etkinliklerin büyük ilgi gördüğünü ifade eden çarşı esnafı ise “İlk etapta çarşımızı daha geniş kitlelere ulaştırmayı hesaplamıştık ancak, etkinliklerimiz o kadar çoğaldı ki, artık gelenek haline geldi. Hafta sonları düzenlediğimiz konser, dinleti gibi etkinlikleri hafta içi de atölye çalışmalarımızla zenginleştiriyoruz. Çarşımıza gelen misafirlerimiz hem güzel vakit geçirmenin hem de buradan bir şeyler öğrenmiş olarak gitmenin keyfini yaşıyor” dediler.

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