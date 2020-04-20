"Sanat Cepte" uygulamasından aryalar yükseldi

Kültür ve Turizm Bakanlığının çalışması kapsamında, "Sanat Cepte" Instagram hesabından canlı yayımlanan programların ilkine Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan katıldı.

Bakanlık, koronavirüs salgını tedbirleri sürecinde tiyatro, opera, bale ve müzik gibi alanlardan sanatçılar ile sanatseverleri "Sanat Cepte" ile buluşturacak.

Devlet Opera ve Balesi Koordinatörü, tenor Oğuz Sırmalı'nın sunuculuğunda gerçekleştirilen canlı yayın dizilerinin ilkine tenor Murat Karahan Ankara Opera binasından katıldı.

Karahan, "Sabahın Seherinde, Yalgızam Yalgız ile napoliten ve aryalardan seçkiler" seslendirdi.

Türkiye'nin her bölgesinde onlarca, yüzlerce türkü olduğunu ve bunları çok severek seslendirdiğini kaydeden Karahan, bu türküleri gelecek günlerde de sık sık söylemeye devam edeceğini belirtti.

Bakanlığın vatandaşları sanattan uzak tutmamak için Sanat Cepte uygulamasında birçok sanatçıyı sevenleriyle buluşturacaklarını dile getiren Karahan, bu keyifli uygulamayı herkesin takip etmesini istedi.