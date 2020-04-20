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"Sanat Cepte" uygulamasından aryalar yükseldi

ANKARA HABERLERİ  | 20.04.2020 18:46 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanlığının çalışması kapsamında, "Sanat Cepte" Instagram hesabından canlı yayımlanan ilk programa DOB Genel Müdürü Murat Karahan katıldı - Karahan, türküler, napoliten ve aryalardan en seçkin örnekleri seslendirdi - Uygulamada koronavirüs tedbirleri sürecinde tiyatro, opera, bale ve müzik sanatçıları, pazar hariç her gün saat 11.00 ve 16.00'da canlı performanslarıyla sanatseverlerle buluşacak

Kültür ve Turizm Bakanlığının çalışması kapsamında, "Sanat Cepte" Instagram hesabından canlı yayımlanan programların ilkine Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan katıldı.

Bakanlık, koronavirüs salgını tedbirleri sürecinde tiyatro, opera, bale ve müzik gibi alanlardan sanatçılar ile sanatseverleri "Sanat Cepte" ile buluşturacak.

Devlet Opera ve Balesi Koordinatörü, tenor Oğuz Sırmalı'nın sunuculuğunda gerçekleştirilen canlı yayın dizilerinin ilkine tenor Murat Karahan Ankara Opera binasından katıldı.

Karahan, "Sabahın Seherinde, Yalgızam Yalgız ile napoliten ve aryalardan seçkiler" seslendirdi.

Türkiye'nin her bölgesinde onlarca, yüzlerce türkü olduğunu ve bunları çok severek seslendirdiğini kaydeden Karahan, bu türküleri gelecek günlerde de sık sık söylemeye devam edeceğini belirtti.

Bakanlığın vatandaşları sanattan uzak tutmamak için Sanat Cepte uygulamasında birçok sanatçıyı sevenleriyle buluşturacaklarını dile getiren Karahan, bu keyifli uygulamayı herkesin takip etmesini istedi.

- Uygulamada müzikten tiyatroya her sanat var

"Sanat Cepte" uygulamasının Instagram hesabı "instagram.com/sanatcepte" adresinden canlı yayımlanacak programlarda sanatçılar, 15-20 dakikalık performanslar sahneleyecek.

Bugünden itibaren pazar günleri hariç her gün saat 11.00 ve 16.00'da oyuncu ve sanatçılarla yeni bir canlı yayın dizisi gerçekleştirilecek.

Tiyatro, opera, bale ve müzik alanlarında önemli çalışmalara imza atan sanatçıların canlı performanslarının yanı sıra uygulama ile çocuklara eğitmenlerce canlı bale eğitimleri de verilecek.

Canlı yayınların kayıtlarına "Sanat Cepte" ve Bakanlığın YouTube kanalından erişilebilecek.

- Bu haftanın programı

Program kapsamında yarın 11.00'de İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Müdürü, flüt sanatçısı Bülent Evcil, saat 16.00'da Güzel Sanatlar Genel Müdürü, tambur ve ney sanatçısı Murat Salim Tokaç konser verecek.

22 Nisan Çarşamba saat 11.00'de Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt tarafından Moliere'in "Cimri", saat 16.00'da Bursa Devlet Tiyatrosu Müdürü ve oyuncusu Arzu Tan tarafından Haldun Taner'in "Keşanlı Ali Destanı" oyunundan bölümler sunulacak.

23 Nisan Perşembe saat 11.00'de Antalya Devlet Tiyatrosu Müdürü ve oyuncusu Alpay Aksum'un, Cevat Fehmi Başkut'un "Buzlar Çözülmeden" oyunundan, saat 16.00'da ise Ankara Devlet Tiyatrosu oyuncusu Osman N. Ercan'ın, Necip Fazıl Kısakürek'in "Reis Bey" oyunundan bölümler izlenebilecek.

24 Nisan Cuma saat 11.00'de İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosundan Serkan Çağrı klarnet, saat 16.00'da ise İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğundan Göksel Baktagir kanun dinletisi sunacak.

25 Nisan Cumartesi saat 11.00'de Ankara Devlet Opera ve Balesinden çocuk balesi eğitmeni Ömür Uyanık'ın, saat 16.00'da ise İstanbul Devlet Opera ve Balesinden tenor Hakan Aysev'in programları izlenebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Opera ve Balesi sanat cepte

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