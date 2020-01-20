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  4. Sanat müziğinin 3 dev ismi Büyükçekmece’de biri araya geldi

Sanat müziğinin 3 dev ismi Büyükçekmece’de biri araya geldi

İSTANBUL HABERLERİ  | 20.01.2020 09:18 | Son Güncelleme

Büyükçekmece Belediyesi’nin düzenlediği ‘Ustalara Saygı Gecesinde’ Türk Sanat Müziğinin duayen isimleri Mustafa Sağyaşar, Gönül Yazar ve bestekar Bilge Özgen aynı sahnede buluştu.Büyükçekmece Belediyesi, geleneksel olarak düzenlediği ‘Ustalara Saygı Gecesinde’ Türk Sanat Müziğinin duayen isimleri Mustafa Sağyaşar, Gönül Yazar ve Bestekar Bilge Özgen gibi önemli isimleri ağırlayarak aynı sahnede buluşturdu.

Büyükçekmece Belediyesi’nin düzenlediği ‘Ustalara Saygı Gecesinde’ Türk Sanat Müziğinin duayen isimleri Mustafa Sağyaşar, Gönül Yazar ve bestekar Bilge Özgen aynı sahnede buluştu.
Büyükçekmece Belediyesi, geleneksel olarak düzenlediği ‘Ustalara Saygı Gecesinde’ Türk Sanat Müziğinin duayen isimleri Mustafa Sağyaşar, Gönül Yazar ve Bestekar Bilge Özgen gibi önemli isimleri ağırlayarak aynı sahnede buluşturdu. Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen geceye Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı.
‘Sevgi Dolu Şu Gönlüm Bir Kuş Gibi Kanatlı’, ‘Senden Sadece Beni Sevmeni İstiyorum’, ‘Gökten Yağmur Değil Sevgiler Yağsın’, ‘Buruk Acı’, ‘Gölgesinde Mevsimler Boyu Oturduğumuz’, ‘Sizden Biri’ eserleri Türk sanat müziği sanatçıları ve şef Cengizhan Sönmez yönetimindeki orkestra tarafından seslendirildi. Ayrıca gecede Bilge Özgen kendi bestelediği ‘Oy Maralım Dicle Çağlar Ben Ağlarım’, Gönül Yazar, ‘Yürü Dilber Yürü’ ve Mustafa Sağyaşar ise ‘Sabret Gönül’ adlı eserini kendisi seslendirdi.

“Sanatçılara saygımızı ve vefamızı göstermeye devam edeceğiz”
Gecede konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, “Büyükçekmece’de yine güzel bir gece, ustalara saygıda Gönül Yazar’ı, Bilge hocamı ve büyük çınar Mustafa Sağyaşar’ı vefa ile saygıyla andık. Halkımızla birlikte bu ülkenin kültür ve sanat hayatına ömürlerine adamışlar. Allah ömürlerini uzun etsin. Onların şarkılarını dinledik, onların sesinden de birer şarkı dinledik. Herkes bir yere gitti, herkes filmi geriye doğru çevirip aldı. Bu Büyükçekmece’nin kültür ve sanat hayatında hiç değişmeden ertelenmeden devam eden bir vefa gecesidir. Biz onların şarkı ve türküleriyle büyüdük. Sesleriyle sazlarıyla büyüdük. Kültür ve sanat hayatının toplum içerisinde ne kadar birleştirici, bütünleştirici, hatta barışa dostluğa ne kadar büyük değer kattığını herkes bilir. Biz bu geceyi o nedenle, bu büyük çınarlarımızı halkın vefa duygusu olarak andık. Daha çok günlerde inşallah büyük sanatçılarımızla birlikte olacağız. Onlara vefamızı ve saygımızı göstermeye devam edeceğiz” dedi.

“Şahsen çok mutlu oldum, onure ettiniz bizi”
Büyükçekmece halkının şanslı olduğunu söyleyen Mustafa Sağyaşar, “1994 yılından bu yana Büyükçekmece’ye hizmet veriyorsunuz. Ben Büyükçekmece halkını şanslı görüyorum. Hizmetleriniz daim olsun. Bu gece bizi çok onure ettiniz. Biz sanatçılar alkışla onure oluruz. Bizim en güzel şeyimiz alkıştır. Sayın başkanım öyle bir gece yapmış ki, ben şahsen çok mutlu oldum, çok onure ettiniz bizi” diye konuştu.

“Böyle büyük bir organizasyon beklemiyordum, çok mutlu oldum”
Geceden dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Gönül Yazar, “Böyle büyük bir organizasyonla karşılaşacağımı ummuyordum. Ben bir akşam yemeği yiyeceğiz ve gideceğiz sanmıştım. Tekrar geleceğiz. Ben Büyükçekmece’yi ilk defa görüyorum. İnşallah gelir yazın güneşleniriz, belki ev alırız. Artık sık sık geleceğiz” dedi.

“Bundan daha güzel bir hediye sanatçılara olamazdı”
Geceyi düzenleyenlere teşekkür eden Bestekar Bilge Özgen, “Bu gece muhteşem bir gece. Başkanımızla halkımızla ve sizlerle bütünleştik. Bundan daha güzel bir hediye sanatçılara olamazdı. Onu verdiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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